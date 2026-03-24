Mazda CX-5 2026 уже продается в Австралии –какая цена?

CX-5 получила четкую структуру комплектаций с постепенным наращиванием оснащения, пишет Autoevolution. Даже стартовое исполнение Pure по цене от 39 990 австралийских долларов (что эквивалентно 27 965 долларам США) демонстрирует, что бюджетный уровень в новом поколении значительно подтянули.

Кроссовер сразу доступен с полностью светодиодной оптикой, парктрониками спереди и сзади, системой мониторинга слепых зон и современным цифровым интерфейсом. В салоне – цифровая панель приборов и мультимедийная система, двухзонный климат-контроль и базовые, но качественные материалы отделки.

Шаг выше: больше комфорта и технологий

Версия Evolve за 42 990 австралийских долларов ($30 065) делает заметный шаг в сторону повседневного комфорта. Здесь появляются подогрев сидений, беспроводная зарядка, расширенная интеграция смартфона и дополнительные удобства, которые ранее были доступны только в дорогих комплектациях.

В то же время комплектация Touring, цена которой начинается от 47 490 австралийских долларов (33 210 долларов) добавляет еще больше премиальных элементов – электрорегулировка сидений с памятью, подогрев руля, электропривод багажника и расширенный набор систем помощи водителю. Именно эта версия, вероятно, станет “золотой серединой” для большинства покупателей.

Топовые версии: ставка на премиум

Более дорогие версии – GT SP за 51 990 австралийских долларов ($36 360) и Akera от 54 990 австралийских долларов ($38 455), уже пытаются играть на поле полупремиум-сегмента. Список оснащения GT SP включает 19-дюймовые диски, аудиосистему Bose, кожаный салон, контурную подсветку и систему кругового обзора. Флагманская Akera добавляет еще больше – еще больший центральный дисплей, панорамную крышу, вентиляцию сидений и расширенный функционал электропривода багажника.

Без сюрпризов под капотом

Несмотря на полностью новый кузов и салон, техническая часть осталась максимально консервативной. Кроссовер получил хорошо знакомый атмосферный двигатель серии Skyactiv-G. Этот 2,5-литровый мотор развивает около 180 л.с. и 242 Нм крутящего момента, обеспечивая прогнозируемую динамику и умеренный расход топлива. В Mazda сознательно не стали усложнять его конструкцию, сделав ставку на проверенную надежность и простоту обслуживания.