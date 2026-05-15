ABT "прокачала" CUPRA Formentor: кросовер, що перевершує Lamborghini Huracan

Інженери витиснули з 2,5-літрового агрегату неймовірні 626 к.с. та 700 Нм крутного моменту. Це на 241 к.с. більше, ніж пропонує заводська версія CUPRA Formentor VZ5. Такого результату вдалося досягти завдяки встановленню нового турбокомпресора, продуктивного інтеркулера та перекаліброваного блоку керування двигуном.

Читайте також: Гібридний Audi A6 став ще потужнішим завдяки тюнінгу від ABT Sportsline

Ключовою особливістю проєкту стала система впорскування води та етанолу, яку ABT називає IWI. Вона забезпечує інтенсивне внутрішнє охолодження камери згоряння, дозволяючи двигуну стабільно працювати на пікових навантаженнях без ризику перегріву. Керувати налаштуваннями системи та стежити за рівнем рідини власники можуть через мобільний додаток myABT. Максимальна швидкість кросовера тепер становить 300 км/год.

Налаштування шасі та аеродинаміка

Потужність підкріплена глибокою модернізацією ходової частини. Автомобіль отримав регульовані койловери з можливістю окремого налаштування стиснення та відскоку, а також спортивні стабілізатори поперечної стійкості. У ABT зазначають, що підвіску калібрували з урахуванням специфіки траси Нюрбургринг, проте вона залишається придатною для щоденної експлуатації.

Екстер’єр спецверсії вирізняється карбоновими елементами: переднім спліттером, заднім дифузором та збільшеним спойлером на даху. Кросовер укомплектований 20-дюймовими глянцево-чорними дисками, які візуально роблять силует автомобіля ще нижчим.

Ексклюзивність та обмежений тираж