Гібридний Audi A6 став ще потужнішим завдяки тюнінгу від ABT Sportsline

Оскільки компанія Audi відклала випуск нового покоління моделі S6 із двигуном внутрішнього згоряння, залишивши цей знаковий шильдик для повністю електричної версії e-tron, відоме тюнінг-ательє ABT Sportsline вирішило заповнити цю нішу.
ABT прокачала Audi A6 eHybrid: 422 к.с. та стиль S6 за 18 200 доларів

Audi A6 Avant eHybrid Quattro з тюнінгом ABT

Данило Северенчук
9 травня, 12:00
Компанія представила пакет доробок для гібридного Audi A6 Avant eHybrid Quattro, який максимально наближає автомобіль до характеристик старшої S-серії за допомогою покращення продуктивності та стилю, зазначає Auto24.

Технічні характеристики та приріст потужності

В основі проєкту лежить модифікація A6 eHybrid Quattro S Tronic, чия силова установка типу PHEV поєднує 2,0-літровий чотирициліндровий турбодвигун, один електромотор та батарею ємністю 14,1 кВт-год. У заводському виконанні система забезпечує запас ходу на електриці до 111 км за циклом WLTP.

Завдяки встановленню фірмового модуля ABT Power показники автомобіля суттєво зросли: з 362 до 422 кінських сил й з 500 до 550 Нм крутного моменту. Хоча ці цифри трохи поступаються показникам старого 2,9-літрового V6, що видавав 444 к.с., ательє зазначає, що наразі це найпотужніша версія поточного покоління у світі. Для покращення керованості пакет також включає набір занижених пружин.

Візуальні зміни та екстер'єр

Фахівці розробили для седана стриманий, але агресивний обвіс у глянцевому чорному кольорі. Він включає новий передній спліттер та заднє антикрило з характерними ребрами. Образ доповнюють 21-дюймові легкосплавні диски ABT Sport HR21 зі спортивними шинами.

Особливим елементом задньої частини стали чотири матово-чорні вихлопні труби з нержавіючої сталі, які візуально наближають гібрид до лінійки Audi Sport. В інтер’єрі з’явилися нові килимки з логотипами тюнера та оновлене освітлення салону.

Вартість пакету доопрацювань

Повний комплект модифікацій від ABT Sportsline обійдеться власнику у 15 500 євро (приблизно 18 200 доларів США). Клієнти також можуть обирати окремі компоненти: модуль підвищення потужності коштує 2 990 євро, а комплект коліс та шин оцінюється у 7 600 євро.

Нагадаємо, що вартість самого базового Audi A6 eHybrid Avant у Німеччині стартує від 77 550 євро. Аналогічні рішення від тюнера доступні також для кузова седан та менш потужних гібридних варіацій.

Чим відоме ательє ABT Sportsline?

ABT Sportsline – це провідне німецьке тюнінг-ательє з Кемптена, яке спеціалізується на глибокій модернізації автомобілів концерну Volkswagen Group, зокрема брендів Audi, Volkswagen, CUPRA та Skoda.

Компанія має понад сторічну історію та тісно пов’язана з автоспортом, будучи успішним учасником серій DTM та Formula E. Раніше ми вже розповідали що ABT відродила культовий Audi Quattro та презентувала спеціальні версії Leon та Formentor, створені у співпраці з CUPRA.

