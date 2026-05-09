Гібридний Audi A6 став ще потужнішим завдяки тюнінгу від ABT Sportsline

Компанія представила пакет доробок для гібридного Audi A6 Avant eHybrid Quattro, який максимально наближає автомобіль до характеристик старшої S-серії за допомогою покращення продуктивності та стилю, зазначає Auto24.

Технічні характеристики та приріст потужності

В основі проєкту лежить модифікація A6 eHybrid Quattro S Tronic, чия силова установка типу PHEV поєднує 2,0-літровий чотирициліндровий турбодвигун, один електромотор та батарею ємністю 14,1 кВт-год. У заводському виконанні система забезпечує запас ходу на електриці до 111 км за циклом WLTP.

Завдяки встановленню фірмового модуля ABT Power показники автомобіля суттєво зросли: з 362 до 422 кінських сил й з 500 до 550 Нм крутного моменту. Хоча ці цифри трохи поступаються показникам старого 2,9-літрового V6, що видавав 444 к.с., ательє зазначає, що наразі це найпотужніша версія поточного покоління у світі. Для покращення керованості пакет також включає набір занижених пружин.

Візуальні зміни та екстер'єр

Фахівці розробили для седана стриманий, але агресивний обвіс у глянцевому чорному кольорі. Він включає новий передній спліттер та заднє антикрило з характерними ребрами. Образ доповнюють 21-дюймові легкосплавні диски ABT Sport HR21 зі спортивними шинами.

Особливим елементом задньої частини стали чотири матово-чорні вихлопні труби з нержавіючої сталі, які візуально наближають гібрид до лінійки Audi Sport. В інтер’єрі з’явилися нові килимки з логотипами тюнера та оновлене освітлення салону.

Вартість пакету доопрацювань

Повний комплект модифікацій від ABT Sportsline обійдеться власнику у 15 500 євро (приблизно 18 200 доларів США). Клієнти також можуть обирати окремі компоненти: модуль підвищення потужності коштує 2 990 євро, а комплект коліс та шин оцінюється у 7 600 євро.

Нагадаємо, що вартість самого базового Audi A6 eHybrid Avant у Німеччині стартує від 77 550 євро. Аналогічні рішення від тюнера доступні також для кузова седан та менш потужних гібридних варіацій.

Чим відоме ательє ABT Sportsline?

ABT Sportsline – це провідне німецьке тюнінг-ательє з Кемптена, яке спеціалізується на глибокій модернізації автомобілів концерну Volkswagen Group, зокрема брендів Audi, Volkswagen, CUPRA та Skoda.

Компанія має понад сторічну історію та тісно пов’язана з автоспортом, будучи успішним учасником серій DTM та Formula E. Раніше ми вже розповідали що ABT відродила культовий Audi Quattro та презентувала спеціальні версії Leon та Formentor, створені у співпраці з CUPRA.