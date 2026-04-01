Афера з "гуманітарною" спецтехнікою не пройшла

Інцидент стався на пункті пропуску "Ужгород – Вишнє Нємецьке". Форвардер HSM 208 F 1998 року випуску за документами ввозився на митну територію України як гуманітарка від польської компанії для благодійного фонду з Івано-Франківська.

Однак це виявилося зовсім не так. Як йдеться в релізі Закарпатської митниці, фактичним покупцем виявився мешканець Івано-Франківщини. Це підтвердили як польська сторона, так і митниця країни відправлення, де подано для проходження процедури справжні документи, а не підробку.

Читайте також Скільки цигарок можна сховати в арках коліс Skoda Fabia

На різних кордонах – різна декларація

Керівник благодійного фонду наполягав, що очікує саме гуманітарну допомогу. Митники встановили, що це не так – подано неправдиві дані, що мали розбіжності з документами на митниці по той бік кордону.

Підтасовування документів зроблено з однією метою – уникнути сплати податків і після ввезення продати техніку з ринковою ціною.

Форвардер старенький, але в гарному технічному стані. Фото: Закарпатська митниця

Вартість вилученого форвардер становить понад 500 тисяч гривень. Остаточну долю спецтехніки має вирішити суд. До того часу сортиментовоз з КМУ не конфісковано, а арештовано.

Поки ж на організатора схеми склали протокол. Йому загрожують штраф та, ймовірно, конфіскація техніки. Діяння кваліфіковано за ознаки ч.1 статті 483 МКУ.