Афера с "гуманитарной" спецтехникой не прошла

Инцидент произошел на пункте пропуска "Ужгород – Вишне Немецкое". Форвардер HSM 208 F 1998 года выпуска по документам ввозился на таможенную территорию Украины как гуманитарка от польской компании для благотворительного фонда из Ивано-Франковска.

Однако это оказалось совсем не так. Как говорится в релизе Закарпатской таможни, фактическим покупателем оказался житель Ивано-Франковской области. Это подтвердили как польская сторона, так и таможня страны отправления, где поданы для прохождения процедуры настоящие документы, а не подделку.

Руководитель благотворительного фонда настаивал, что ожидает именно гуманитарную помощь. Таможенники установили, что это не так – поданы ложные данные, что имели расхождения с документами на таможне по ту сторону границы.

Подтасовка документов сделано с одной целью – избежать уплаты налогов и после ввоза продать технику по рыночной цене.

Форвардер старенький, но в хорошем техническом состоянии. Фото: Закарпатская таможняя

Стоимость изъятого форвардер составляет более 500 тысяч гривен. Окончательную судьбу спецтехники должен решить суд. К тому времени сортиментовоз с КМУ не конфискован, а арестован.

Пока же на организатора схемы составили протокол. Ему грозят штраф и, вероятно, конфискация техники. Деяние квалифицировано по признакам ч.1 статьи 483 ТКУ.