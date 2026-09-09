Amazon забирає першу партію далекобійних електровантажівок Mercedes-Benz

Як повідомляє Daimler Truck, до кінця 2026 року німецькими дорогами курсуватиме вже понад півсотні цих флагманських тягачів. Машини працюватимуть на так званих маршрутах середньої милі, перевозячи товари між великими розподільчими центрами та міськими складами.

З кошторисом у понад мільярд євро

Щоб новий транспорт не простоював, Amazon активно розбудовує власну зарядну інфраструктуру. На європейських локаціях компанії встановлюють сотні потужних терміналів, які здатні поповнити заряд батареї від 10 до 80 відсотків усього за 70 хвилин. Загалом у декарбонізацію європейської логістики ритейлер вливає понад мільярд євро.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

"Електричні фургони вже давно розвозять посилки клієнтам на останній милі. Завдяки високопродуктивним вантажівкам Mercedes-Benz ми тепер можемо зробити екологічнішими й довші маршрути між хабами, – зазначив віцепрезидент зі сталого розвитку Amazon Андреас Маршнер.

Що під капотом у eActros 600

Електричний флагман Mercedes-Benz оснащений трьома літій-залізо-фосфатними батареями загальною місткістю 621 кВт-год. Такий солідний запас енергії та власна розробка ефективного ведучого моста дозволяють 40-тонному автопоїзду проїжджати 500 кілометрів на одному заряді. За ідеальних умов та економного водіння цей показник може сягати 560 кілометрів.

Інженери запевняють, що ресурс електричної вантажівки не поступається класичним дизельним тягачам Actros. Батареї розраховані на 1,2 мільйона кілометрів пробігу протягом десяти років експлуатації, після чого їхня залишкова місткість становитиме не менше 80 відсотків.

Amazon отримає понад 50 електричних вантажівок Mercedes-Benz eActros 600 у Німеччині / Amazon

Бекграунд моделі

Нагадаємо, що серійне виробництво eActros 600 стартувало на заводі у німецькому місті Верт наприкінці 2024 року. Перед цим тягач пройшов суворі випробування, зокрема масштабний тур Європою довжиною 15 тисяч кілометрів та зимові тести у Скандинавії.

Завдяки вдалому поєднанню характеристик та надійності, ця модель здобула престижний титул "Міжнародна вантажівка 2025 року". Журі з 24 європейських журналістів високо оцінило готовність машини до реальних умов важкої логістики.