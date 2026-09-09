Amazon забирает первую партию дальнобойных электрогрузовиков Mercedes-Benz

Как сообщает Daimler Truck, к концу 2026 года по немецким дорогам будет курсировать уже более полусотни этих флагманских тягачей. Машины будут работать на так называемых маршрутах средней мили, перевозя товары между крупными распределительными центрами и городскими складами.

Со сметой более миллиарда евро

Чтобы новый транспорт не простаивал, Amazon активно строит собственную зарядную инфраструктуру. На европейских локациях компании устанавливают сотни мощных терминалов, способных пополнить заряд батареи от 10 до 80 процентов всего за 70 минут. В общей сложности в декарбонизацию европейской логистики ритейлер вливает более миллиарда евро.

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" Электрические фургоны уже давно развозят посылки клиентам на последней мили. Благодаря высокопроизводительным грузовикам Mercedes-Benz мы теперь можем сделать более экологичными и более длинные маршруты между хабами. – отметил вице-президент по устойчивому развитию Amazon Андреас Маршнер.

Что под капотом у eActros 600

Электрический флагман Mercedes-Benz оснащен тремя литий-железо-фосфатными батареями общей емкостью 621 кВт-ч. Такой солидный запас энергии и разработка эффективного ведущего моста позволяют 40-тонному автопоезду проезжать 500 километров на одном заряде. При идеальных условиях и экономном вождении этот показатель может достигать 560 километров.

Инженеры уверяют, что ресурс электрического грузовика не уступает классическим дизельным тягачам Actros. Батареи рассчитаны на 1,2 миллиона километров пробега в течение десяти лет эксплуатации, после чего их остаточная емкость будет составлять не менее 80 процентов.

Amazon получит более 50 электрических грузовиков Mercedes-Benz eActros 600 в Германии. Фото: Daimler Truck

Бекграунд модель

Напомним, что серийное производство eActros 600 стартовало на заводе в немецком городе Верт в конце 2024 года. Перед этим тягач прошел строгие испытания, в том числе масштабный тур по Европе длиной 15 тысяч километров и зимние тесты в Скандинавии.

Благодаря удачному сочетанию характеристик и надежности, эта модель получила престижный титул "Международный грузовик 2025 года". Жюри из 24 европейских журналистов высоко оценило готовность машины к реальным условиям тяжелой логистики.