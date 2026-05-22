Американські бренди Stellantis отримають дев'ять нових моделей: коли чекати новинки

Як зазначає Motor1, Chrysler, що тривалий час страждав від дефіциту нових продуктів, нарешті опинився в центрі уваги інженерів. До 2030 року бренд випустить три абсолютно нових кросовери. Первістком стане середньорозмірний SUV під назвою Airflow, початкова вартість якого очікується на рівні менше 40 000 доларів. Новинка складе пряму конкуренцію преміальним кросоверам, таким як Buick Envision та Mazda CX-70.

Читайте також: Які бренди концерну Stellantis стануть пріоритетними у найближчі роки

До нього приєднаються дві компактні доступні моделі з орієнтовною початковою ціною від 30 000 доларів. Перша модель, що отримає назву Arrow, розробляється як суперник для Buick Encore GX. Друга модифікація з назвою Arrow Cross виділятиметься купеподібним силуетом і динамічнішим дизайном у стилістиці Buick Envista.

Chrysler Pacifica

Крім того, компанія готує розширення лінійки свого знаменитого мінівена Pacifica. Подробиці наразі обмежені, проте експерти припускають, що бренд може запустити в серійне виробництво позашляхову версію на базі концепт-кара Grizzly Peak, який дебютував раніше цього року.

Спортивна лінійка Dodge

На тлі швидкого завершення життєвого циклу моделі Hornet, Dodge готує йому на заміну новий продуктивний кросовер GLH. Під час презентації в Детройті генеральний директор Тім Куніскіс описав майбутню новинку як справжній початковий автомобіль із високими спортивними характеристиками. Модель збереже доступний цінник до 40 000 доларів.

Також компанія офіційно підтвердила, що великий трирядний позашляховик Durango залишається в строю. Замість повної відставки автомобіль пройде через процедуру масштабного та глибокого оновлення, що дозволить йому залишатися на конвеєрі в найближчі роки.

Найголовнішою інтригою для ентузіастів швидкості є розширення екстремальної лінійки SRT новим флагманським спорткаром класу Halo. Паралельно із розробкою топового Charger SRT, компанія проектує окрему високопродуктивну модель під історичним ім'ям Copperhead. Детальні технічні специфікації тримають у секреті, проте автомобіль позиціонується як ідейний спадкоємець культового Viper.

Наступ пікапів та перший великий SUV від Ram

Марка Ram планує суттєво розширити свою присутність у нових для себе сегментах. Компанія збирається вивести на ринок США компактний пікап Rampage, який уже кілька років успішно продається в країнах Південної Америки. Реліз американської версії намічений приблизно на 2028 рік із початковою ціною нижче 30 000 доларів, що дозволить йому зайти в нішу популярного Ford Maverick.

У середньорозмірному класі відбудеться довгоочікуване відродження рамного пікапа Dakota. Ця модель створюється для прямого суперництва з Toyota Tacoma та Ford Ranger. Її дебют очікується в найближчі кілька років за ціною менше 40 000 доларів за базову версію.

Головною несподіванкою стане поява першого в історії бренду повнорозмірного трирядного позашляховика, який отримає назву Ramcharger. Автомобіль розробляється як прямий аналог Dodge Durango, проте базуватиметься на міцній рамній платформі пікапа і пропонуватиме лінійку класичних бензинових двигунів, включаючи традиційні силові агрегати конфігурації V8.