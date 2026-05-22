Які бренди концерну Stellantis стануть пріоритетними у найближчі роки

Головний виконавчий директор Антоніо Філоза оголосив, що загальний обсяг інвестицій у межах програми складе 60 мільярдів євро (близько 70 мільярдів доларів за поточним обмінним курсом). Головною особливістю нової доктрини став радикальний перегляд системи фінансування брендів.

Читайте також: Stellantis може стати провідником для китайського люксового бренду Hongqi на ринок Європи

У заяві концерну йдеться, що керівництво вирішило зосередити основні капіталовкладення лише на марках, які володіють найбільшим потенціалом прибутковості та глобального масштабування. План покликаний оптимізувати використання капіталу, повністю усунути дублювання інженерних витрат і забезпечити довгострокове прибуткове зростання.

Фінансовий фундамент стратегії передбачає досягнення загального доходу концерну в розмірі 190 мільярдів євро та забезпечення рентабельності інвестицій на рівні 7% до 2030 року. Керівництво визначило шість основних напрямків: чіткіше управління портфелем брендів, інвестиції в глобальні платформи, розвиток партнерств, оптимізація виробничої присутності, досконалість виконання та розширення можливостей регіональних команд.

Нова ієрархія брендів: глобальні лідери та регіональні гравці

Згідно з затвердженим планом, Stellantis виділив чотири бренди, які отримали статус глобальних. Йдеться про Jeep, Ram, Peugeot і FIAT.

Саме на ці марки, а також на підрозділ комерційного транспорту Pro One, буде спрямовано 70% від загального обсягу інвестицій. Ці бренди матимуть найбільший потенціал комерційного масштабування і першими отримуватимуть усі новітні глобальні розробки концерну.

Водночас такі відомі марки, як Chrysler, Dodge, Citroën, Opel та Alfa Romeo, переходять у категорію брендів другого рівня. Вони збережуть свої позиції на ключових для себе ринках і будуть користуватися спільними архітектурними активами концерну, проте їхнє фінансування координуватиметься за залишковим принципом, з упором на локальну унікальність.

Левова частка загальних коштів на розвиток продуктів – 60% від 36 мільярдів євро, виділених на бренди – буде спрямована на ринок Північної Америки для розширення покриття та запуску бюджетних моделей. Ще радикальніші зміни чекають на преміальні європейські марки.

Історичні бренди DS та Lancia відтепер переходять під пряме адміністративне та інженерне управління компаній Citroën та FIAT відповідно. Їх розвиватимуть як вузькоспеціалізовані нішеві продукти, орієнтовані переважно на внутрішні ринки Франції та Італії. Для чисто люксового бренду Maserati готують окрему дорожню карту розвитку з додаванням двох нових моделей E-сегмента, яку керівництво обіцяє детально презентувати в Модені у грудні 2026 року.

Також корисно: Тест-драйв Citroёn C5 Aircross: створений для українських доріг

Масштабне оновлення модельного ряду та мультиенергетичні платформи

У період до 2030 року Stellantis планує здійснити масштабний продуктовий наступ, запустивши понад 60 абсолютно нових моделей автомобілів та провівши 50 глибоких рестайлінгів наявних машин у всіх сегментах. Структура нової лінійки буде максимально гнучкою і включатиме:

29 чистих електромобілів (BEV);

15 плагін-гібридів або електрокарів із подовжувачем ходу (PHEV/EREV);

24 класичних самозарядних гібриди (HEV);

39 автомобілів із традиційними ДВЗ чи технологією “м'якого” гібрида (ICE/MHEV).

Понад 24 мільярди євро буде інвестовано в уніфіковані глобальні модульні архітектури та нові технології. Напередодні оголошення стратегічного плану концерн презентував абсолютно нову глобальну модульну платформу STLA One. Ця архітектура орієнтована на різні типи силових агрегатів та сегментів і розроблена для максимізації конкурентоспроможності – до 2035 року вона стане основою для понад двох мільйонів автомобілів.

Також у 2027 році відбудеться реліз трьох фундаментальних цифрових технологій з вбудованим штучним інтелектом: центральної операційної системи STLA Brain, інтерактивного салону STLA SmartCockpit та системи автономного водіння STLA AutoDrive. До 2030 року кожна третя машина концерну матиме мінімум одну з цих систем.

Скорочення потужностей у Європі та альянси з китайськими брендами

Важливою частиною плану є оптимізація виробничих майданчиків. У Європі концерн планує скоротити надлишкові виробничі потужності більш ніж на 800 000 автомобілів на рік, щоб підвищити завантаження заводів, що залишилися, з 60% до 80%. Французький завод у Пуассі буде повністю перепрофільований під інші індустріальні завдання.

Замість укладання одного великого злиття, Stellantis планує активно використовувати активи багатьох менших альянсів та спільних підприємств. У межах спільної компанії Leapmotor International планується налагодити спільне виробництво автомобілів на іспанських заводах у Мадриді та Сарагосі, що відповідає майбутнім нормам локалізації “Made-in-Europe”.

Спільне підприємство з китайським концерном Dongfeng вироблятиме дві моделі Peugeot та дві моделі Jeep в Китаї для місцевого ринку та експорту, а також планує створити європейське СП для розподілу потужностей на заводі у французькому Ренні.

На італійському заводі в Помільяно планується запустити серійне виробництво абсолютно нового сімейства компактних міських електромобілів під робочою назвою E-Car. Партнерство з компанією Tata покликане посилити позиції в Азійсько-Тихоокеанському регіоні, на Близькому Сході, в Африці та Південній Америці, тоді як Jaguar Land Rover стане новим стратегічним партнером для проєктів у Сполучених Штатах.

Крім того, підписано низку угод у сфері обчислювальної архітектури, програмного забезпечення, систем допомоги водієві та акумуляторних технологій. Серед ключових технологічних партнерів зазначені компанії Applied Intuition, Qualcomm, Wayve, NVIDIA, Uber, Mistral AI та CATL. Впровадження інструментів ШІ на всіх етапах проектування дозволить значно прискорити повний цикл створення автомобіля від перших ескізів до конвеєра – з теперішніх 40 місяців до 24 місяців.