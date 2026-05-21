Тест-драйв Citroёn C5 Aircross: створений для українських доріг

Новий C5 Aircross став найбільшим, найпросторішим і найкомфортнішим SUV в історії марки на нашому ринку. І після першого знайомства журналістів Авто24 це твердження вже не виглядає красивою рекламною фразою.

У цього автомобіля є чітка ідея: не змагатися з усіма в жорсткості підвіски, спортивності керма чи кількості агресії в дизайні, а зробити машину, в якій просто добре жити щодня.

Citroёn, який не сплутаєш ні з ким

У сучасному автопромі все дедалі частіше зливається в один великий потік однакових кросоверів. Схожі пропорції, однакові ліхтарі на всю ширину корми, однакові екрани в салоні, однакові обіцянки про “інновації”.

Але автомобілі Citroёn завжди були самобутніми. Спереду він навіть схожий на свого меншого брата С3 та C3 Aircross. Але в деталях – це саме той француз, з яким приємно мати справу. Витончений та елегантний.

Ззаду найбільше уваги привертають фірмові ліхтарі Light Wings. Вони зроблені так, щоб не просто виглядати незвично, а ще й працювати на аеродинаміку. У реальному житті цей елемент сприймається спокійніше, ніж на фото: він не виглядає надто химерним, зате добре запам’ятовується.

Новинка виросла дуже суттєво. У порівнянні з попереднім поколінням кросовер додав приблизно 15 сантиметрів у довжину і близько 6 сантиметрів у колісній базі. І це відчувається з перших метрів за кермом. Водій ніби сидить вище, а простору збоку та позаду відчуває більше. Та й другий ряд тепер не лише для підлітків та дітей, тут приємно та зручно сидіти дорослим людям.

Мʼяко та затишно

Матеріали салону – окрема тема для обговорень. Панель приладів вкрита світлим та мʼяким пористим матеріалом, який раніше не зустрічався в жодному авто. Це щось середнє між мʼякою губкою та войлоком. Звичайно, є пластик і навіть глянцеві поверхні. Але ця мʼяка тканина бере на себе основний акцент салону.

Сидіння теж містять цю мʼякоть, а також звичайну і перфоровану шкіру... білого кольору. Певна річ, бувають і темні салони. Однак саме цей дарує особливе відчуття простору та повітря.

Ці крісла традиційно зручні, адже вони зроблені за технологією Advanced Comfort, яка вже знайома нашим співвітчизникам за попередніми моделями. Додатковий шар піни, широка подушка, хороша підтримка, м’якість без відчуття безформності — усе це разом дає дуже рідкісне сьогодні відчуття.

А ще – підігрів усіх сидінь (в тому числі заднього ряду), вентиляція передніх та масаж – причому кілька досить різноманітних режимів.



Центральний дисплей діагоналлю 13 дюймів має вертикальну орієнтацію та дещо нахилений. Рішення не нове, але тут воно реалізоване дуже вдало – не треба тягнути руку у центр салону. Ним справді легко користуватись завдяки ще й вдалому зонуванню функцій.

Нижня частина відведена під клімат-контроль, вище – віртуальні кнопки виклику основних розділів меню. А верхня частина – під навігацію, мультимедіа та віджети. Система працює швидко, логіка меню зрозуміла, а картинка справді якісна. Є бездротові Apple CarPlay та Android Auto, бездротова зарядка, можливість підключити одразу два смартфони.

За тонким екраном – багато місця, тому там розмітили поличку, два тримачі для пляшок та розʼєми USB-C. Водію цим користуватись незручно, тим більше на ходу. Добре, що в зоні доступності, поряд з дуже ергономічним місцем для смартфону, є ще місця для чашки кави. Але лише одної – штурман пʼє воду.

Залишилось трохи і фізичних кнопок – запуску двигуна, перемикання режимів коробки передач та зміни режимів руху. Так водій краще відчуває, що він керує автомобілем, а не ігровою приставкою. Багато інформації дає проекційний дисплей перед очима водія. А наскільки оригінальні “пищалки” динаміків з музичним ключем, які добре помітно при відкитті передніх дверей!

Другий ряд теж суттєво змінився у порівнянні з попередником. Місця для ніг стало більше, спинка має регулювання кута нахилу, є підігрів, USB-C, підлокітник, нормальна посадка. Так, виробник відмовився від схеми з трьома окремими задніми сидіннями, яка була ще на мінівенах C4 Picasso. Це виглядало цікаво, але в реальності не дуже комфортно дорослим – як двом, так і трьом.

Тепер тут звичайний диван, сформований на двох солідних мужчин, а між ними – підлокітник, який може стати третім місцем для худого пасажира чи дитини. Зате тепер посадка комфортніша, а простору відчутно більше.

Що в багажнику?

Формально багажник тут один із найбільших у класі. Об’єм — 565 літрів, а з урахуванням ніш — до 651 літра. Якщо скласти спинки, виходить до 1668 літрів. Є електропривод дверей, подвійна підлога, майже рівний майданчик після трансформації, докатка під підлогою. Усе як треба.

Але головна інтрига тут не про літри. Вона про те, що український імпортер подивився на автомобіль не як на набір опцій, а як на простір життя. І придумав для C5 Aircross аксесуар, якого, здається, не має жоден інший автомобіль у світі — релакс-матрац, розроблений саме під цю модель.

Звучить трохи дивно, поки не згадуєш наш контекст. Повітряні тривоги, ночі в паркінгах, довге очікування в машині. У таких умовах автомобіль в Україні вже давно перестав бути просто транспортом. І українські маркетологи Citroёn вирішили зробити в машині зручне ліжко.

Матрац розкладається в салоні, утворюючи майже рівну поверхню для відпочинку. У ньому використали різні типи тканини, елементи з антистрес-наповненням, вставки зі звуковим ефектом на кшталт “шуму дощу”, кольори, що допомагають перемикнути увагу й трохи стабілізувати свій психологічний стан під час тривог.

І хоча матрац в складеному вигляді займає більшу частину багажника, ідея дуже цікава. Це рідкісний приклад того, як автовиробник і український імпортер подумали про те, як автомобіль може допомогти в наших нелегких умовах.

Як їде бензиновий турбомотор

На тесті була версія з 1,6-літровим турбодвигуном на 180 к.с. і 300 Нм. Працює він у парі з класичним 6-ступеневим автоматом. Для нового C5 Aircross це старший і динамічніший варіант у лінійці.

За відчуттями, цей мотор добре підходить машині. Він не робить з кросовер азартним, але дає достатній запас тяги в будь-якому звичному сценарії. Розгін із місця проходить рівно, без нервовості, зате середні прискорення даються особливо легко. Якщо треба швидко вийти на обгін або підхопити темп у потоці, силового агрегату вистачає.

Турбояма виражена слабо. Двигун охоче підтягує автомобіль уже з невисоких обертів, а максимум тяги добре відчувається там, де це потрібно в реальному житті — не на старті зі світлофора, а під час прискорення з 50–80 км/год або на трасі після 90 км/год. Це саме той характер, який зручний для щоденної їзди.

Коробка передач налаштована спокійно. Вона не намагається постійно тримати мотор у тонусі, але й не запізнюється з реакціями настільки, щоб це дратувало. У нормальному режимі перемикання відбуваються плавно, без помітних поштовхів. У спортивному режимі коробка довше тримає передачі, а реакція на газ стає жвавішою. Різниця між режимами відчувається, але без надмірної театральності.

У міському русі мотор і автомат працюють злагоджено. Машина не смикається в заторах, не нервує на малих швидкостях і не створює відчуття, що водій постійно має підлаштовуватися під трансмісію. Для великого сімейного кросовера це важливіше, ніж яскраві цифри розгону.

Підвіска: головна особливість

Найцікавіше в новому C5 Aircross починається там, де рівний асфальт стає типовим українським асфальтом, з ямами після зими. Саме тут автомобіль найкраще пояснює, навіщо він існує.

Спереду тут стійки McPherson, ззаду — напівзалежна балка. Але зводити все лише до схеми було б помилкою. Відчуття від шасі формують не стільки назви елементів, скільки налаштування, і саме вони тут дуже добре підібрані.

На дрібних нерівностях машина їде м’яко. Поперечні шви, стики мостів, латки, дрібні вибоїни, міські тріщини — усе це підвіска відпрацьовує без різких ударів у кузов. У салон не передається відчуття, що колеса постійно борються з дорожнім полотном. C5 Aircross не робить нерівності невидимими, але він прибирає з них жорсткість.

На хвилястому покритті, де багато кросоверів починають неприємно підстрибувати або після кожної хвилі ще раз розгойдують кузов, Citroёn тримається спокійно. Саме тут добре працює фірмова система Progressive Hydraulic Cushions. Вона не дає машині різко відбивати підвіскою на великих ходах і робить реакції більш згладженими.

На великих ямах чи гострих краях вибоїн див не трапляється — це все ж не гідропневматичний Citroen минулих десятиліть. Але навіть у цих умовах шасі намагається не бити по пасажирах зайвим шумом і вібраціями. Для сімейної машини це, мабуть, головне.

Керованість без спортивних амбіцій

Кермо легке на парковці та в місті, а на швидкості набирає потрібне зусилля. У нульовій зоні немає розмитості, через яку довелося б постійно підрулювати на трасі. Реакції передньої осі зрозумілі, і цього вистачає, щоб почуватися впевнено як у місті, так і на міжміських дорогах.

Так, у швидких поворотах кузов відчутно крениться більше, ніж у деяких конкурентів. Так, машина більше налаштована на поглинання нерівностей, ніж на жорсткий контроль вертикальних коливань. Але в реальній експлуатації це не виглядає недоліком. Скоріше навпаки: Citroёn дуже чесно відпрацьовує свій сценарій використання.

Шумоізоляція і загальне відчуття в русі

Ще одна сильна сторона C5 Aircross — загальний рівень комфорту в русі. До 90–100 км/год автомобіль їде тихо, без зайвого фону від арок чи дзеркал. На вищих швидкостях шум поступово зростає, але не стає нав’язливим. Чути передусім шини, особливо якщо автомобіль узутий у зимову гуму, але загалом салон добре ізольований від зовнішніх звуків.

Мотор у більшості сценаріїв не привертає до себе уваги. Він не надто гучний і не вимагає високих обертів, щоб машина залишалася жвавою. Це створює правильне для цієї моделі враження: автомобіль не втомлює ні підвіскою, ні шумом, ні необхідністю постійно щось контролювати.

Витрата пального

Плата за бензиновий мотор потужністю 180 к.с. — витрата пального. Якщо орієнтуватися на реальну міську експлуатацію, то близько 10 л на 100 км виглядають цілком правдоподібно. На трасі, звісно, показники будуть кращими – у мене вийшло 8-9 літрів на сотню.

Втім, якщо потрібна помірніша витрата, у лінійці є м’який гібрид 1.2. Якщо хочеться спокійного, але впевненого запасу тяги, то 1.6 виглядає правильним вибором. Він краще відповідає масі та розміру цього автомобіля.

Що змінилося у порівнянні з попередником

Головна різниця між двома поколіннями полягає в тому, що новий C5 Aircross став дорослішим. Попередник теж був комфортним, але інколи відчувався трохи легковажним за подачею. Тепер машина виглядає серйозніше, має більше простору, краще продуманий салон і спокійніший характер на ходу.

При цьому Citroёn не відмовився від своїх головних рис. Це все ще кросовер, який ставить комфорт вище за спортивність. Просто тепер ця ідея реалізована сучасніше й переконливіше.



Найкраще ця машина розкривається не на ідеальному європейському асфальті, а саме на наших дорогах — там, де багато стиків, латок, хвиль і ям середнього калібру. Саме там вона показує свою головну перевагу. І якщо ви вибираєте сімейний кросовер не за принципом “хто жорсткіше входить у віраж”, а за відчуттям впевності та комфорту за кермом, новий C5 Aircross варто обов’язково спробувати особисто.

Фото Анни Слоніцької.