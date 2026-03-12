Покупці нового Citroën C5 Aircross в Україні отримають спеціальний релакс-матрац

Citroën представив для українського ринку незвичайний аксесуар для нового кросовера C5 Aircross — спеціальний релакс-матрац, розроблений під розміри салону автомобіля.

Як повідомили для Авто24 представники бренду під час презентації моделі, цей аксесуар створювали за участі психологів, щоб допомогти людям швидше заспокоюватися у стресових ситуаціях.

До речі C5 Aircross дебютував в Україні

Аксесуар, створений з урахуванням воєнних реалій

Новий матрац розробили спеціально для українських покупців C5 Aircross. Його можна використовувати під час подорожей або у ситуаціях, коли автомобіль тимчасово стає місцем укриття.

Ідея аксесуара полягає у тому, щоб допомогти нервовій системі людини перейти зі стану тривоги до стану спокою. За словами розробників, у стресовій ситуації організм реагує напруженням, а для відновлення потрібні механізми сенсорної саморегуляції.

Матрац із сенсорними елементами

Аксесуар отримав спеціальне наповнення, яке створює відчуття опори для тіла. Це допомагає мозку швидше «зчитати» сигнал безпеки та розслабитися.

З боків матраца розміщені сенсорні елементи — невеликі кульки та текстильні вставки. Їх можна стискати або перекочувати пальцями, як антистрес-іграшку.

Такі елементи допомагають перемкнути увагу та заспокоїти нервову систему.

Дві тканини та спеціальні кольори

Матрац виготовлений із двох типів тканини. Одна з них має прохолодну текстуру, що допомагає зосередитися. Інша — тепла і м’яка, створює відчуття захищеності.

Окрему увагу приділили кольорам. Насичений червоний відтінок допомагає людині «заземлитися» і повернути контроль над емоціями. Графітовий колір, навпаки, асоціюється зі стабільністю та спокоєм.

До речі Citroen хоче створити спадкоємця Picasso

Безкоштовний аксесуар для покупців C5 Aircross

Спеціальний релакс-матрац створили під розміри салону Citroën C5 Aircross. Він стане безплатним аксесуаром для покупців нового кросовера в Україні.

Окрім використання під час подорожей, виробник також розглядає його як практичний елемент комфорту, який може стати у пригоді під час тривалих зупинок або відпочинку в дорозі.