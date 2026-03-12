Покупатели нового Citroën C5 Aircross в Украине получат специальный релакс-матрас

ФОТО: Авто24|
Релакс-матрас в багажнике Citroën C5 Aircross
Citroën представил для украинского рынка необычный аксессуар для нового кроссовера C5 Aircross - специальный релакс-матрас, разработанный под размеры салона автомобиля.
Как сообщили для Авто24 представители бренда во время презентации модели, этот аксессуар создавали при участии психологов, чтобы помочь людям быстрее успокаиваться в стрессовых ситуациях.
Аксессуар, создан с учетом военных реалий
Новый матрас разработали специально для украинских покупателей C5 Aircross. Его можно использовать во время путешествий или в ситуациях, когда автомобиль временно становится местом укрытия.
Идея аксессуара заключается в том, чтобы помочь нервной системе человека перейти из состояния тревоги в состояние покоя. По словам разработчиков, в стрессовой ситуации организм реагирует напряжением, а для восстановления нужны механизмы сенсорной саморегуляции.
Матрас с сенсорными элементами
Аксессуар получил специальное наполнение, которое создает ощущение опоры для тела. Это помогает мозгу быстрее "считать" сигнал безопасности и расслабиться.
По бокам матраса размещены сенсорные элементы - небольшие шарики и текстильные вставки. Их можно сжимать или перекатывать пальцами, как антистресс-игрушку.
Такие элементы помогают переключить внимание и успокоить нервную систему.
Две ткани и специальные цвета
Матрас изготовлен из двух типов ткани. Одна из них имеет прохладную текстуру, что помогает сосредоточиться. Другая - теплая и мягкая, создает ощущение защищенности.
Отдельное внимание уделили цветам. Насыщенный красный оттенок помогает человеку "заземлиться" и вернуть контроль над эмоциями. Графитовый цвет, наоборот, ассоциируется со стабильностью и спокойствием.
Бесплатный аксессуар для покупателей C5 Aircross
Специальный релакс-матрас создали под размеры салона Citroën C5 Aircross. Он станет бесплатным аксессуаром для покупателей нового кроссовера в Украине.
Кроме использования во время путешествий, производитель также рассматривает его как практичный элемент комфорта, который может пригодиться во время длительных остановок или отдыха в дороге.