Тест-драйв Citroёn C5 Aircross: создан для украинских дорог

Новый C5 Aircross стал самым большим, самым просторным и комфортным SUV в истории марки на нашем рынке. И после первого знакомства журналистов Авто24 с ним такое утверждение уже не выглядит красивой рекламной фразой.

У этого автомобиля есть четкая идея: не соревноваться со всеми в жесткости подвески, спортивности руля или агрессии в дизайне, а сделать машину, в которой просто хорошо ездить каждый день.

Citroёn, который не спутаешь ни с кем

В современном автопроме все чаще сливается в один большой поток одинаковых кроссоверов. Похожие пропорции, одинаковые фонари на всю ширину кормы, похожие экраны в салоне, схожие обещания об "инновациях".

Но автомобили Citroёn всегда были самобытными. Спереди он даже похож на своего младшего брата С3 и C3 Aircross. Но в деталях – это именно тот француз, с которым приятно иметь дело. Изящный и элегантный.

Сзади больше всего внимания привлекают фирменные фонари Light Wings. Они сделаны так, чтобы не просто выглядеть необычно, а еще и работать на аэродинамику. В реальной жизни этот элемент воспринимается спокойнее, чем на фото: он не выглядит слишком вычурным, зато хорошо запоминается.

Новинка выросла очень существенно. По сравнению с предыдущим поколением кроссовер добавил примерно 15 сантиметров в длину и около 6 сантиметров в колесной базе. И это чувствуется с первых метров за рулем.

Водитель будто сидит выше, а пространства сбоку и сзади чувствует больше. И второй ряд теперь не только для подростков и детей, здесь приятно и удобно сидеть взрослым людям.

Мягко и уютно

Материалы салона – отдельная тема для обсуждений. Панель приборов покрыта светлым и мягким пористым материалом, который ранее нам не встречался ни в одном автомобиле. Это нечто среднее между мягкой губкой и войлоком. Конечно, есть пластик и даже глянцевые поверхности. Но эта мягкая ткань берет на себя основной акцент салона.

Сиденья тоже содержат эту мягкость, а также обычную и перфорированную кожу... белого цвета. Конечно, бывают и темные салоны. Однако именно этот дарит особое ощущение простора и воздуха.

Эти кресла традиционно удобные, ведь они сделаны по технологии Advanced Comfort, которая уже знакома нашим соотечественникам по предыдущим моделям. Дополнительный слой пены, широкая подушка, хорошая поддержка, мягкость без ощущения бесформенности – все это вместе дает очень редкое сегодня ощущение.

А еще – подогрев всех сидений (в том числе заднего ряда), вентиляция передних и массаж – причем несколько довольно разнообразных режимов.



Центральный дисплей диагональю 13 дюймов получил вертикальную ориентацию и немного наклонен. Решение не новое, но здесь оно реализовано очень удачно – не надо тянуть руку в центр салона. Им действительно легко пользоваться благодаря еще и удачному зонированию функций.

Нижняя часть отведена под климат-контроль, выше – виртуальные кнопки вызова основных разделов меню. А верхняя часть – под навигацию, мультимедиа и виджеты. Система работает быстро, логика меню понятна, а картинка действительно качественная. Есть беспроводные Apple CarPlay и Android Auto, беспроводная зарядка, возможность подключить сразу два смартфона.

За тонким экраном – много места, поэтому там разметили полочку, два держателя для бутылок и разъемы USB-C. Водителю ими пользоваться неудобно, тем более на ходу. Хорошо, что в зоне доступности, рядом с очень эргономичным местом для смартфона, есть еще места для чашки кофе. Но только одной – штурман пьет воду.

Осталось немного и физических кнопок – запуска двигателя, переключения режимов коробки передач и изменения режимов движения. Так водитель лучше чувствует, что он управляет автомобилем, а не игровой приставкой. Много информации дает проекционный дисплей перед глазами водителя. А насколько оригинальны “пищалки” динамиков с музыкальным ключом, которые хорошо заметно при откидывании передних дверей!

Второй ряд тоже существенно изменился по сравнению с предшественником. Места для ног стало больше, спинка имеет регулировку угла наклона, есть подогрев, USB-C, подлокотник, нормальная посадка. Да, производитель отказался от схемы с тремя отдельными задними сиденьями, которая была еще на минивэнах C4 Picasso. Это выглядело интересно, но в реальности не очень комфортно взрослым – как двум, так и трем.

Теперь здесь обычный диван, сформирован на двух солидных мужчин, а между ними – подлокотник, который может стать третьим местом для худого пассажира или ребенка. Зато теперь посадка комфортнее, а пространства ощутимо больше.

Сюрприз в багажнике

Формально багажник здесь один из самых больших в классе. Объем – 565 литров, а с учетом ниш – до 651 литра. Если сложить спинки, получается до 1668 литров. Есть электропривод дверей, двойной пол, почти ровная площадка после трансформации, докатка под полом. Все как надо.

Но главная интрига здесь в литрах. Она о том, что украинский импортер посмотрел на автомобиль не как на набор опций, а как на пространство жизни. И придумал для C5 Aircross аксессуар, которого, кажется, нет ни у какого другого автомобиля в мире – релакс-матрас, разработанный именно под эту модель.

Звучит немного странно, пока не вспоминаешь наш контекст. Воздушные тревоги, ночи в паркингах, долгое ожидание в машине. В таких условиях автомобиль в Украине уже давно перестал быть просто транспортом. И украинские маркетологи Citroёn решили сделать в машине удобную кровать.

Матрас раскладывается в салоне, образуя почти ровную поверхность для отдыха. В нем использовали разные типы ткани, элементы с антистресс-наполнением, вставки со звуковым эффектом вроде “шума дождя”, цвета, помогающие переключить внимание и немного стабилизировать свое психологическое состояние во время тревог.

И хотя матрас в сложенном виде занимает большую часть багажника, идея очень интересная. Это редкий пример того, как автопроизводитель и украинский импортер подумали о том, как автомобиль может помочь в наших нелегких условиях.

Как едет бензиновый турбомотор

На тесте была версия с 1,6-литровым турбодвигателем на 180 л.с. и 300 Нм. Работает он в паре с классическим 6-ступенчатым автоматом. Для нового C5 Aircross это старший и более динамичный вариант в линейке.

По ощущениям, этот мотор хорошо подходит машине. Он не делает из кроссовера азартного, но дает достаточный запас тяги в любом привычном сценарии. Разгон с места проходит ровно, без нервозности, зато средние ускорения даются особенно легко. Если надо быстро выйти на обгон или подхватить темп в потоке, силового агрегата хватает.

Турбояма выражена слабо. Двигатель охотно подтягивает автомобиль уже с невысоких оборотов, а максимум тяги хорошо ощущается там, где это нужно в реальной жизни – не на старте со светофора, а при ускорении с 50–80 км/ч или на трассе после 90 км/ч. Это именно тот характер, который удобен для ежедневной езды.

Коробка передач настроена спокойно. Она не пытается постоянно держать мотор в тонусе, но и не запаздывает с реакциями настолько, чтобы это раздражало. В нормальном режиме переключения происходят плавно, без заметных толчков. В спортивном режиме коробка дольше держит передачи, а реакция на газ становится более резвой. Разница между режимами ощущается, но без чрезмерной театральности.

В городском движении мотор и автомат работают слаженно. Машина не дергается в пробках, не нервирует на малых скоростях и не создает ощущения, что водитель постоянно должен подстраиваться под трансмиссию. Для большого семейного кроссовера это важнее, чем яркие цифры разгона.

Подвеска: главная особенность

Самое интересное в новом C5 Aircross начинается там, где ровный асфальт становится типичным украинским асфальтом, с ямами после зимы. Именно здесь автомобиль лучше всего объясняет, зачем он существует.

Спереди здесь стойки McPherson, сзади – полузависимая балка. Но сводить все лишь к схеме было бы ошибкой. Ощущения от шасси формируют не столько названия элементов, сколько настройки, и именно они здесь очень хорошо подобраны.

На мелких неровностях машина едет мягко. Поперечные швы, стыки мостов, латки, мелкие выбоины, городские трещины - все это подвеска отрабатывает без резких ударов в кузов. В салон не передается ощущение, что колеса постоянно борются с дорожным полотном. C5 Aircross не делает неровности невидимыми, но он убирает с них жесткость.

На волнистом покрытии, где многие кроссоверы начинают неприятно подпрыгивать или после каждой волны еще раз раскачивают кузов, Citroёn держится спокойно. Именно здесь хорошо работает фирменная система Progressive Hydraulic Cushions. Она не дает машине резко отбивать подвеской на больших ходах и делает реакции более сглаженными.

На больших ямах или острых краях ухабов чудес не случается - это все же не гидропневматический Citroen прошлых десятилетий. Но даже в этих условиях шасси старается не бить по пассажирам лишним шумом и вибрациями. Для семейной машины это, пожалуй, главное.

Управляемость без спортивных амбиций

Руль легкий на парковке и в городе, а на скорости набирает нужное усилие. В нулевой зоне нет размытости, из-за которой пришлось бы постоянно подруливать на трассе. Реакции передней оси понятны, и этого хватает, чтобы чувствовать себя уверенно как в городе, так и на междугородних дорогах.

Да, в быстрых поворотах кузов ощутимо кренится больше, чем у некоторых конкурентов. Да, машина больше настроена на поглощение неровностей, чем на жесткий контроль вертикальных колебаний. Но в реальной эксплуатации это не выглядит недостатком. Скорее наоборот: Citroёn очень честно отрабатывает свой сценарий использования.

Шумоизоляция и ощущение в движении

Еще одна сильная сторона C5 Aircross – общий уровень комфорта в движении. До 90–100 км/ч автомобиль едет тихо, без лишнего фона от арок или зеркал. На более высоких скоростях шум постепенно растет, но не становится навязчивым. Слышно прежде всего шины, особенно если автомобиль обут в зимнюю резину, но в целом салон хорошо изолирован от внешних звуков.

Мотор в большинстве сценариев не привлекает к себе внимания. Он не слишком громкий и не требует высоких оборотов, чтобы машина оставалась оживленной. Это создает правильное для этой модели впечатление: автомобиль не утомляет ни подвеской, ни шумом, ни необходимостью постоянно что-то контролировать.

Расход топлива

Плата за бензиновый мотор мощностью 180 л.с. – расход топлива. Если ориентироваться на реальную городскую эксплуатацию, то около 10 л на 100 км выглядят вполне правдоподобно. На трассе, конечно, показатели будут лучше – у меня получилось 8-9 литров на сотню.

Впрочем, если нужен более умеренный расход, в линейке есть мягкий гибрид 1.2. Если хочется спокойного, но уверенного запаса тяги, то 1.6 выглядит правильным выбором. Он лучше соответствует массе и размеру этого автомобиля.

Что изменилось по сравнению с предшественником

Главная разница между двумя поколениями заключается в том, что новый C5 Aircross стал взрослее. Предшественник тоже был комфортным, но иногда чувствовался немного легкомысленным по подаче. Теперь машина выглядит серьезнее, имеет больше пространства, лучше продуманный салон и более спокойный характер на ходу.

При этом Citroёn не отказался от своих главных черт. Это все еще кроссовер, который ставит комфорт выше спортивности. Просто теперь эта идея реализована современнее и убедительнее.



Лучше всего эта машина раскрывается не на идеальном европейском асфальте, а именно на наших дорогах – там, где много стыков, латок, волн и ям среднего калибра. Именно там она показывает свое главное преимущество. И если вы выбираете семейный кроссовер не по принципу “кто жестче входит в вираж”, а по ощущению уверенности и комфорта за рулем, новый C5 Aircross стоит обязательно попробовать лично.

Фото Анны Слоницкой.