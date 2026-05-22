Американские бренды Stellantis получат девять новых моделей: когда ждать новинки

Как отмечает Motor1, Chrysler, долгое время страдавший от дефицита новых продуктов, наконец оказался в центре внимания инженеров. До 2030 года бренд выпустит три совершенно новых кроссовера. Первенцем станет среднеразмерный SUV под названием Airflow, начальная стоимость которого ожидается на уровне менее 40 000 долларов. Новинка составит прямую конкуренцию премиальным кроссоверам, таким как Buick Envision и Mazda CX-70.

К нему присоединятся две компактные доступные модели с ориентировочной начальной ценой от 30 000 долларов. Первая модель, что получит название Arrow, разрабатывается как соперник для Buick Encore GX. Вторая модификация с названием Arrow Cross будет выделяться купеобразным силуэтом и более динамичным дизайном в стилистике Buick Envista.

Chrysler Pacifica

Кроме того, компания готовит расширение линейки своего знаменитого минивэна Pacifica. Подробности пока ограничены, однако эксперты предполагают, что бренд может запустить в серийное производство внедорожную версию на базе концепт-кара Grizzly Peak, который дебютировал ранее в этом году.

Спортивная линейка Dodge

На фоне скорого завершения жизненного цикла модели Hornet, Dodge готовит ему на замену новый производительный кроссовер GLH. Во время презентации в Детройте генеральный директор Тим Кунискис описал будущую новинку как настоящий начальный автомобиль с высокими спортивными характеристиками. Модель сохранит доступный ценник до 40 000 долларов.

Также компания официально подтвердила, что большой трехрядный внедорожник Durango остается в строю. Вместо полной отставки автомобиль пройдет через процедуру масштабного и глубокого обновления, что позволит ему оставаться на конвейере в ближайшие годы.

Самой главной интригой для энтузиастов скорости является расширение экстремальной линейки SRT новым флагманским спорткаром класса Halo. Параллельно с разработкой топового Charger SRT, компания проектирует отдельную высокопроизводительную модель под историческим именем Copperhead. Подробные технические спецификации держат в секрете, однако автомобиль позиционируется как идейный наследник культового Viper.

Наступление пикапов и первый большой SUV от Ram

Марка Ram планирует существенно расширить свое присутствие в новых для себя сегментах. Компания собирается вывести на рынок США компактный пикап Rampage, который уже несколько лет успешно продается в странах Южной Америки. Релиз американской версии намечен примерно на 2028 год с начальной ценой ниже 30 000 долларов, что позволит ему зайти в нишу популярного Ford Maverick.

В среднеразмерном классе состоится долгожданное возрождение рамного пикапа Dakota. Эта модель создается для прямого соперничества с Toyota Tacoma и Ford Ranger. Ее дебют ожидается в ближайшие несколько лет по цене менее 40 000 долларов за базовую версию.

Главной неожиданностью станет появление первого в истории бренда полноразмерного трехрядного внедорожника, который получит название Ramcharger. Автомобиль разрабатывается как прямой аналог Dodge Durango, однако будет базироваться на прочной рамной платформе пикапа и предлагать линейку классических бензиновых двигателей, включая традиционные силовые агрегаты конфигурации V8.