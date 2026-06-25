Американський електропікап Slate коштуватиме 25 тисяч доларів без звичного базового обладнання

Виробник свідомо відмовився від більшості опцій, які сучасні покупці звикли бачити в базовій комплектації, включаючи екрани мультимедійних систем, електросклопідйомники тощо, пише Carscoops.

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Цінова політика та стратегія поетапної кастомізації

Повністю електричний двомісний пікап від Slate коштуватиме від 24 950 доларів США без урахування податків, зборів та плати за доставку. Виробник також розкрив вартість двох версій у кузові позашляховик: модифікація Squareback стартуватиме з позначки 29 950 доларів, а версія Fastback обійдеться щонайменше у 31 950 доларів. Компанія вже відкрила офіційний прийом попередніх замовлень. Щоб забронювати місце в черзі на доставку, клієнтам необхідно внести депозит у розмірі 300 доларів.

Стратегічний розрахунок Slate базується на тому, що споживачі віддадуть перевагу купівлі максимально дешевого базового автомобіля замість оформлення кредитів на транспортні засоби, перевантажені дорогими функціями. Покупцям не потрібно обирати конфігурацію чи аксесуари одразу під час бронювання. Виробник планує спочатку продавати повністю "голі" машини, а згодом пропонувати власникам різноманітні можливості для подальшої індивідуальної кастомізації та доукомплектування в міру виникнення потреби.

Технічні параметри

Головним позитивним сюрпризом для ринку стали оновлені показники автономності. Якщо спочатку розробники прогнозували скромніші цифри, то тепер офіційно заявлено, що стандартний акумулято забезпечить прогнозний запас ходу на рівні 330 кілометрів.

З іншого боку, технічні можливості залишаються утилітарними: тягова здатність електричної вантажівки обмежена позначкою у 907 кілограмів. Спрощена конструкція без електроприводів скла чи центрального монітора актуальна для всіх трьох типів кузова – Blank State, Squareback та Fastback.

Промислові виклики