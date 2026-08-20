Американці масово перевищують швидкість: в чому причина

Як пише Carscoops, згідно з опитуванням, 79 відсотків респондентів визнали, що принаймні зрідка перевищують швидкість. Зокрема, 34% водіїв роблять це рідко, 30% – іноді, а 15 процентів зізналися, що перевищують швидкість систематично. Лише 21 відсоток опитаних заявили, що завжди суворо дотримуються встановлених лімітів.

Сприйняття безпечної швидкості та причини порушень

За даними дослідження, більшість автомобілістів не вважають рух із незначним відхиленням від правил фактичним порушенням. У середньому водії починають сприймати швидкість як надмірну лише тоді, коли вона перевищує офіційно встановлений ліміт приблизно на 10 миль/год (16 км/год).

На міських автомагістралях з обмеженням у 70 миль/год (113 км/год) респонденти починали вважати порушенням тільки при досягненні 78 миль/год (126 км/год). Оцінка реальної небезпеки виникає на ще вищих показниках:

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Житлові вулиці: від 44 милі/год (71 км/год);

Міські автомагістралі: від 85 миль/год (137 км/год);

Сільські автомагістралі: від 88 миль/год (142 км/год).

Серед головних причин перевищення швидкості водії назвали бажання об'їхати повільніший транспорт (31%), прагнення швидше дістатися пункту призначення (25%), уникнення заторів (21%) та звичну манеру керування (19%). Водночас основними мотивами для стримування швидкості виявилися бажання уникнути штрафу (79%), прагнення знизити ризик аварії (72%) та несприятливі погодні умови (60%).

Ставлення до контролю та систем сповіщення

Для боротьби з порушеннями 87 відсотків опитаних підтримують посилення патрулювання в аварійно-небезпечних зонах, а 71 процент висловилися за використання автоматичних камер фотовідеофіксації. Водночас елементи інфраструктури для примусового зниження швидкості мають меншу підтримку: "лежачі поліцейські" підтримують 43% опитаних, шумові смуги – лише 40 відсотків, а кільцеві розв'язки – 39%.

Стосовно систем інтелектуальної допомоги водію більшість сприймає попередження про перевищення на панелі приладів, але негативно ставиться до жорстких обмежувачів, які автоматично сповільнюють автомобіль без можливості вимкнення. Представники AAA зазначають, що нормалізація перевищення швидкості викликає занепокоєння, оскільки цей фактор став причиною майже 30% усіх смертельних випадків на дорогах США у 2024 році.