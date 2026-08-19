В Україні з 20 серпня запрацюють 50 нових камер контролю швидкості

З 20 серпня 2026 року на дорогах України почнуть працювати 50 нових спідкамів. Після їх запуску загальна кількість камер, які штрафують автовласників на підконтрольних українській владі територіях зросте до 426. При це пише начальник департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

Нові камери встановили як у містах, так і на автомобільних дорогах у різних областях України. Кожна камера коштує від 800 000 до 1 200 000 грн. Гроші на камери виділяються з бюджету, тобто їх купують за кошти платників податків.

Де встановлять нові комплекси автофіксації

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Рівне

вул. Млинівська, 26 — у напрямку вул. Князя Володимира;

вул. Київська, 6 — у напрямку вул. Клима Савура;

вул. Соборна, 364 — у напрямку вул. Коцюбинського;

вул. Захисників Маріуполя, 5 — у напрямку вул. Київської;

вул. Романа Шухевича, 2 — у напрямку вул. Богоявленської;

вул. Кулика і Гудачека, 10 — у напрямку вул. Млинівської;

перехрестя вул. Соборної, В'ячеслава Чорновола та Міцкевича — у напрямку вул. Шопена.

Житомир

вул. Покровська, 21;

вул. Покровська, 148-А;

вул. Покровська, 187;

перехрестя просп. Незалежності та вул. Отаманів Соколовських;

вул. Чуднівська, 103.

Сміла

перехрестя вул. Незалежності та вул. Олеся Гончара;

перехрестя вул. Героїв Холодноярців та пров. Олексія Цибка.

Чернівці

вул. Січових Стрільців, 6;

вул. Хотинська, 3.

Також по одному новому комплексу встановлять у Миколаєві на перехресті вул. Марка Кропивницького та вул. Інженерної і у Стрию на перехресті вул. Шевченка та вул. Олесницького.

Нові камери на дорогах областей

Комплекси також з'являться на трасах у Київській, Рівненській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Львівській, Волинській, Закарпатській, Вінницькій, Житомирській, Тернопільській, Івано-Франківській та Черкаській областях.

Зокрема, у Київській області камери встановлять на автодорогах Н-01, Р-69, Н-07, М-01-01 та М-07. У Рівненській області нові комплекси з'являться на трасі М-06.

У Дніпропетровській області автофіксація працюватиме на М-30 та Н-08, у Львівській — на М-11, М-09 та М-10, а у Волинській — на Р-15 та М-19.