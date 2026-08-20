Американцы массово превышают скорость: в чем причина

Как пишет Carscoops, Согласно опросу, 79 процентов респондентов признали, что, по крайней мере, изредка превышают скорость. В частности, 34% водителей делают это редко, 30% – иногда, а 15 процентов признались, что превышают скорость систематически. Лишь 21 процент опрошенных заявили, что всегда строго соблюдают установленные лимиты.

Восприятие безопасной скорости и причины нарушений

По данным исследования, большинство автомобилистов не считают движение с незначительным отклонением от правил фактическим нарушением. В среднем водители начинают воспринимать скорость как избыточную только тогда, когда она превышает официально установленный предел примерно на 10 миль/час (16 км/ч).

На городских автомагистралях с ограничением в 70 миль/час (113 км/ч) респонденты начинали считать нарушением только при достижении 78 миль/час (126 км/ч). Оценка реальной опасности возникает на еще более высоких показателях:

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Жилые улицы: от 44 мили/час (71 км/ч);

Городские автомагистрали: от 85 миль/час (137 км/ч);

Сельские автомагистрали: от 88 миль/час (142 км/ч).

Среди главных причин превышения скорости водители назвали желание объехать более медленный транспорт (31%), стремление поскорее добраться до пункта назначения (25%), избегание пробок (21%) и привычную манеру управления (19%). В то же время, основными мотивами для сдерживания скорости оказались желание избежать штрафа (79%), стремление снизить риск аварии (72%) и неблагоприятные погодные условия (60%).

Отношение к контролю и системам оповещения

Для борьбы с нарушениями 87 процентов опрошенных поддерживают усиление патрулирования в аварийно-опасных зонах, а 71 процент высказались за использование автоматических камер фотовидеофиксации. В то же время, элементы инфраструктуры для принудительного снижения скорости имеют меньшую поддержку: "лежачие полицейские" поддерживают 43% опрошенных, шумовые полосы.– только 40 процентов, а кольцевые развязки – 39%.

Применительно к системам интеллектуальной помощи водителя большинство воспринимает предупреждение о превышении на приборной панели, но негативно относится к жестким ограничителям, автоматически замедляющим автомобиль без возможности выключения. Представители AAA отмечают, что нормализация превышения скорости вызывает беспокойство, поскольку этот фактор стал причиной почти 30% всех смертельных случаев на дорогах США в 2024 году.