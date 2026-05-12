Антидроновий захист дістався навіть будівельних машин: бірюзовий КрАЗ "у клітці" помітили біля фронту

У 783-й бригаді Державної спеціальної служби транспорту тамтешні механіки обладнали захисним каркасом цивільну версію самоскида КрАЗ-65055, який свого часу випускав Кременчуцький автозавод.

Інформацію про роботу згаданого підрозділу у прифронтовій зоні поширив пресофіс адміністрації спеціальної транспортної служби, розмістивши там кілька фото.

Бірюзовий колір залишили навмисно

Попри військову службу машини, автомобіль зберіг заводське цивільне фарбування. У каталозі КрАЗ цей колір офіційно називали "Морська хвиля", також зустрічалися назви "Бірюзовий" та "Зелена бірюза".

Ймовірно, цей самоскид уже не раз побував у зоні досягнень ворожих FPV-дронів, якщо й йому таку "ліврею" пошили.

Саме так свого часу фарбували кілька поколінь важких кременчуцьких вантажівок – КрАЗ-6510, -260, -6443, -65032 та інших моделей. Для багатьох водіїв цей відтінок став справжньою "візитівкою" КрАЗів.

Оригінальне фарбування залишили не випадково. Бірюзовий колір натякає на мирну місію техніки – ремонт доріг та мостів. На фото вгорі видно, що військові відновлюють дорожнє покриття у прифронтовому районі.

Навіть дорожники вже ховаються від FPV-дронів

Якщо гусенична техніка чи важкі армійські вантажівки ще можуть рухатися розбитими дорогами, то для цивільних легковиків, карет швидкої допомоги чи мікроавтобусів ями та вибоїни стають критичною проблемою.

Саме тому військові дорожники продовжують ремонти навіть неподалік лінії фронту – у багатьох районах досі залишається цивільне населення, якому потрібна стабільна логістика.

У прифронтовій зоні кожна дорога для місцевого люду – це "дорога життя", не кажучи вже про військових. Фото: Держспецтрансслужба

Поруч із КрАЗом працює екскаватор-навантажувач JCB 3CX, який також залишився у цивільному забарвленні без камуфляжу. Він поки без захисту, але є ймовірність, що і його кабіну та моторну нішу згодом вкутають у подібний каркас.

Поява антидронового захисту свідчить: будівельна техніка тепер теж перебуває під загрозою атак FPV-дронів.

Кабіну закрили "кліткою"

Антидроновий захист отримала лише кабіна самоскида. Сам кузов залишили відкритим, адже він постійно працює під час завантаження та розвантаження.

Каркас виконаний за сучасною схемою – захисна конструкція відступає від корпусу приблизно на 30–50 сантиметрів. Це дозволяє частково розсіювати енергію вибуху навіть у разі влучання FPV-дрона.

Обгортка каркасної конструкції має сітчасту та решітчасту основу, для чого у майстрів Служби є підстави.

Конструкція комбінована: на каркас із квадратного й Г-подібного профілю навісили металеву сітку та наварили решітки з тонкої арматури. Захист закриває бокові та фронтальну проєкції кабіни.

При цьому двері водія й пасажира зберегли нормальне відкривання – для цього у конструкції передбачили спеціальні прорізи, вони також з захистом.

Віднедавна антидронові каркаси з сітками почали ставити на гуманітарні автомобілі евакуації цивільного населення та пожежно-рятувальні машини.

Логістика має бути дієвою

Про небезпеку роботи дорожників свідчить і те, що над окремими ділянками дороги натягнуто додаткові антидронові сітки.