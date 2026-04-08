Дороги під куполом: Держспецтрансслужба відповідатиме за антидроновий захист над трасами

Кабінет Міністрів України кардинально змінює підхід до утримання прифронтових доріг. Відтепер Тепер за логістику військових підрозділів, безпеку руху медеваків відповідатимуть як цивільні дорожні служби, так армійські інженерні підрозділи.
Держспецтрансслужба тепер наділена функціями ще й замовника антидронового захисту над трасами

За дороги в 40-кілометровій зоні бойових дій та окупованих теритотій відповідатиме Держспецтрансслужба

Валентин Ожго
8 квітня, 06:20
Уряд офіційно закріпив термін "заходи антидронового захисту" для доріг й уповноважив Державну спеціальну службу транспорту до виконання ремонтних робіт і заходів антидронового захисту.

Про це йдеться у повідомленні на урядовому сайті kmu.gov.ua.

Читайте також Прифронтові дороги почали прикривати сітками за новими технологіями: є перші подробиці

Для захисту логістичних "артерій"

Це, мабуть, найцікавіша частина постанови. Тут чітко прописано: Держспецтрансслужба наділена функціями замовника робіт з поточного ремонту та експлуатаційного утримання пошкоджених доріг на територіях, де ведуться бойові дії.

Що це означає на практиці:

  • Встановлення спеціальних інженерних споруд (сіток, екранів) вздовж узбіч.
  • Захист критичних вузлів (мостів, розв’язок) від ударів FPV-дронів та баражуючих боєприпасів.
  • Створення безпечних "коридорів" для медичної та військової логістики.

Таким чином, тут конкретно йдеться про те, що роль Держспецтрансслужби у районі бойових дій розширено

Читайте також На Запорізькому напрямку дорогу накривають антидроновим куполом: відео

Чому це важливо для фронту?

Прифронтова дорога сьогодні – це не просто асфальт, а мішень. Уряд визначив чіткий перелік шляхів державного значення, де ремонт і захист проводитимуться за спрощеною процедурою оборонних закупівель.

Ключові зміни в цифрах та фактах:

  • пріоритет – дороги для евакуації поранених та постачання боєкомплектів, перевезення особового складу;
  • фінансування - окремий механізм взаємодії органів влади для миттєвого виділення коштів.
  • швидкість – відновлення пошкодженого полотна одразу після обстрілів силами спецслужб.

Читайте також На фронт пішли пікапи з новою конструкцією захисту від дронів

Таким чином Державна спеціальна служба транспорту виконуватиме роботи з ремонту та антидронового захисту таких доріг. Також вона замовлятиме роботи з їх утримання в районах активних бойових дій і в зоні до 40 км від них або тимчасово окупованих територій.

