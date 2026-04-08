Дороги під куполом: Держспецтрансслужба відповідатиме за антидроновий захист над трасами

Уряд офіційно закріпив термін "заходи антидронового захисту" для доріг й уповноважив Державну спеціальну службу транспорту до виконання ремонтних робіт і заходів антидронового захисту.

Про це йдеться у повідомленні на урядовому сайті kmu.gov.ua.

Для захисту логістичних "артерій"

Це, мабуть, найцікавіша частина постанови. Тут чітко прописано: Держспецтрансслужба наділена функціями замовника робіт з поточного ремонту та експлуатаційного утримання пошкоджених доріг на територіях, де ведуться бойові дії.

Що це означає на практиці:

Встановлення спеціальних інженерних споруд (сіток, екранів) вздовж узбіч.

Захист критичних вузлів (мостів, розв’язок) від ударів FPV-дронів та баражуючих боєприпасів.

Створення безпечних "коридорів" для медичної та військової логістики.

Таким чином, тут конкретно йдеться про те, що роль Держспецтрансслужби у районі бойових дій розширено

Чому це важливо для фронту?

Прифронтова дорога сьогодні – це не просто асфальт, а мішень. Уряд визначив чіткий перелік шляхів державного значення, де ремонт і захист проводитимуться за спрощеною процедурою оборонних закупівель.

Ключові зміни в цифрах та фактах:

пріоритет – дороги для евакуації поранених та постачання боєкомплектів, перевезення особового складу;

фінансування - окремий механізм взаємодії органів влади для миттєвого виділення коштів.

швидкість – відновлення пошкодженого полотна одразу після обстрілів силами спецслужб.

Таким чином Державна спеціальна служба транспорту виконуватиме роботи з ремонту та антидронового захисту таких доріг. Також вона замовлятиме роботи з їх утримання в районах активних бойових дій і в зоні до 40 км від них або тимчасово окупованих територій.