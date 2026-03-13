Прифронтові дороги почали прикривати сітками за новими технологіями: є перші подробиці

Важливий логістичний маршрут пролягає поблизу лінії фронту. Отож для посилення захисту прифронтових територій та забезпечення безперебійної логістики громад поблизу лінії бойового зіткнення й облаштовану таке прикриття.

Як пише на своїй ФБ-сторінці Міністр оборони України Михайло Федоров, на ділянці застосували нову методику будівництва. Щоправда, хто виконавець таких робіт – не повідомляється.

Робота без рекламацій

У будь-якому разі з відео видно, що "засітчана" дорога виглядає не тільки у добротному виконанні, але ще й в естетично досконалому вигляді.

Зверніть увагу на висоту стовпів: вгорі зроблено "сітчасту" дорогу за старою технологію ще торік влітку (скриншот Авто24), а внизу – за нинішньою методикою з вище піднятим прикритям (фото Autostrada)

"Враховано прохання автоперевізників й тепер забезпечено проїзд габаритної техніки із системами РЕБ та елементами пасивного антидронового захисту. Для цього висоту опор збільшили до 7 метрів. Окрім цього, додатково посилили конструкції опор і перехресть, – зазначає у короткому повідомленні Михайло Федоров.

Підрядники не вказуються, але припущення маємо

Підрядна організація, назва якої не згадується, виконала заявлений обсяг робіт на 100 відсотків. Втім, це може бути будь-яка дорожня служба.

На подібну технологію перейшли Autostrada, яка обслуговує чимало доріг саме у прифронтових зонах.

Окрім цього, за такою методикою захисту автомагістралей антидроновими сітками чималі обсяги робіт виконала Державна спеціальна служба транспорту.

Монтажники Держспецтрансслужби на облаштуванні сітчастого покриття дороги. Фото: Держспецтрансслужба

Безпека людей і техніки в пріоритеті

Завдяки антидроновим сіткам зменшується ризик атак ворожих БпЛА на транспорт, що суттєво підвищує безпеку пересування як військових для потреб передової, так і цивільних у прифронтових громадах.