Армійський люкс: Нідерланди закупили для перевезення боєприпасів фури DAF з "цивільними" кабінами

Армійські водії також далекобійники і умови їх праці мають бути не спартанськими, а як у цивільних колег
Вибір випав на модель DAF XG+ – автомобіль з найпросторішим спальним відсіком на європейському ринку.
Про новинку на своїй ФБ-сторінці розповів виробник кузовних конфігурацій Bakker Bedrijfswagens з Нідерландів.
Кабіна як готель: чому обрали XG+
Внутрішня висота кабіни становить 208–217 см. Командування матеріальної логістики (Materieellogistiek Commando) вирішило, що військові екіпажі, які проводять у дорозі по тижню і більше, мають право на такі ж умови, як і цивільні водії.
У кабінах встановили:
- вбудований паркувальний кондиціонер та холодильник;
- ынвертор живлення для побутових приладів;
- системи камер, що повністю замінюють дзеркала;
- повний комплект аеродинамічних спойлерів та радарів допомоги водієві.
Роботи по адаптації вантажівок під перевезення боєприпасів в рамках публічного тендера DAF Нідерланди виконав місцевий завод Bakker Bedrijfswagens. Фото: Bakker
Специфіка "мілітарі-версії"
Хоча дванадцять нових вантажівок отримали військову ліврею (забарвлення), вони фактично є цивільними машинами. Як пише видання 40ton.net, модель DAF FAN 6x2 XG+ 530 не має позашляхового пакета, проте для міжнародних трас він і не потрібен.
Що означає маркування моделі:
- DAF – виробник;
- FAN – задня підрулююча вісь ("лінивець");
- 6x2 – тривісна колісна база з приводом на один міст;
- XG+ – топова кабіна максимального об’єму;
- 530 – потужність двигуна у кінських силах.
Замість сідельних тягачів – система BDF
Нідерландці відмовилися від звичних гакових навантажувачів ("мультіліфтів") на користь системи BDF (змінні кузови на шасі 6×2 + двовісні причепи). Машини збирали на заводі Bakker Bedrijfswagens у Вінтерсвейку.
Така конфігурація дозволяє:
- забезпечити контрольовані умови для перевезення вибухівки;
- безпечно розділяти дві різні партії боєприпасів між машиною та причепом;
- використовувати складні гідроборти на задньому звисі для швидкого розвантаження.
На відміну від тягача з напіпричепом, тут вантажі в кузові автомобіля та дишлового причепа між собою розділені, що зручніше, безпечніше та простіше в операційні розфасовці. Фото: Bakker
Оновлення парку
Нові "дафи" прийшли на зміну 15-річним Iveco Stralis, які вже відпрацювали свій ресурс. Військові залишилися вірними конфігурації "вантажівка + причіп", оскільки вона за роки експлуатації довела свою ефективність у логістиці боєприпасів.