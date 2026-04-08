Армійський люкс: Нідерланди закупили для перевезення боєприпасів фури DAF з "цивільними" кабінами

Вибір випав на модель DAF XG+ – автомобіль з найпросторішим спальним відсіком на європейському ринку.

Про новинку на своїй ФБ-сторінці розповів виробник кузовних конфігурацій Bakker Bedrijfswagens з Нідерландів.

Читайте також У Європі зріс попит на вантажівки в кольорі military

Кабіна як готель: чому обрали XG+

Внутрішня висота кабіни становить 208–217 см. Командування матеріальної логістики (Materieellogistiek Commando) вирішило, що військові екіпажі, які проводять у дорозі по тижню і більше, мають право на такі ж умови, як і цивільні водії.

У кабінах встановили:

вбудований паркувальний кондиціонер та холодильник;

ынвертор живлення для побутових приладів;

системи камер, що повністю замінюють дзеркала;

повний комплект аеродинамічних спойлерів та радарів допомоги водієві.

Роботи по адаптації вантажівок під перевезення боєприпасів в рамках публічного тендера DAF Нідерланди виконав місцевий завод Bakker Bedrijfswagens. Фото: Bakker

Специфіка "мілітарі-версії"

Хоча дванадцять нових вантажівок отримали військову ліврею (забарвлення), вони фактично є цивільними машинами. Як пише видання 40ton.net, модель DAF FAN 6x2 XG+ 530 не має позашляхового пакета, проте для міжнародних трас він і не потрібен.

Що означає маркування моделі:

DAF – виробник;

FAN – задня підрулююча вісь ("лінивець");

6x2 – тривісна колісна база з приводом на один міст;

XG+ – топова кабіна максимального об’єму;

530 – потужність двигуна у кінських силах.

Читайте також Найкрасивішою вантажівкою Швеції вперше визнали нідерландський DAF

Замість сідельних тягачів – система BDF

Нідерландці відмовилися від звичних гакових навантажувачів ("мультіліфтів") на користь системи BDF (змінні кузови на шасі 6×2 + двовісні причепи). Машини збирали на заводі Bakker Bedrijfswagens у Вінтерсвейку.

Така конфігурація дозволяє:

забезпечити контрольовані умови для перевезення вибухівки;

безпечно розділяти дві різні партії боєприпасів між машиною та причепом;

використовувати складні гідроборти на задньому звисі для швидкого розвантаження.

На відміну від тягача з напіпричепом, тут вантажі в кузові автомобіля та дишлового причепа між собою розділені, що зручніше, безпечніше та простіше в операційні розфасовці. Фото: Bakker

Оновлення парку

Нові "дафи" прийшли на зміну 15-річним Iveco Stralis, які вже відпрацювали свій ресурс. Військові залишилися вірними конфігурації "вантажівка + причіп", оскільки вона за роки експлуатації довела свою ефективність у логістиці боєприпасів.