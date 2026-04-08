Укр
Ру

Армейский люкс: Нидерланды закупили для перевозки боеприпасов фуры DAF с "гражданскими" кабинами

Служба тыла Минобороны Нидерландов пошла на беспрецедентный шаг: для перевозки боеприпасов на дальние расстояния заказали армейские грузовики DAF XG+, которые по уровню комфорта ничем не уступают коммерческим магистральным тягачам.
ФОТО: Баккер|

Армейские водители также дальнобойщики и условия их труда должны быть не спартанскими, а как у гражданских коллег

Валентин Ожго
logo8 апреля, 17:17
logo0
logo0 мин

Выбор пал на модель DAF XG+ – автомобиль с самым просторным спальным отсеком на европейском рынке.

О новинке на своей ФБ-странице рассказал производитель кузовных конфигураций Bakker Bedrijfswagens из Нидерландов.

Читайте также В Европе вырос спрос на грузовики в цвете military

Кабина как отель: почему выбрали XG+

Внутренняя высота кабины составляет 208–217 см. Командование материальной логистики (Materieellogistiek Commando) решило, что военные экипажи, которые проводят в дороге по неделе и более, имеют право на такие же условия, как и гражданские водители.

В кабинах установили:

  • встроенный парковочный кондиционер и холодильник;
  • инвертор питания для бытовых приборов;
  • системы камер, полностью заменяющие зеркала;
  • полный комплект аэродинамических спойлеров и радаров помощи водителю.

Работы по адаптации грузовиков под перевозку боеприпасов в рамках публичного тендера DAF Нидерланды выполнил местный завод Bakker Bedrijfswagens. Фото: Bakker

Специфика "милитари-версии"

Хотя двенадцать новых грузовиков получили военную ливрею (окраску), они фактически являются гражданскими машинами. Как пишет издание 40ton.net, модель DAF FAN 6x2 XG+ 530 не имеет внедорожного пакета, однако для международных трасс он и не нужен.

Что означает маркировка модели:

  • DAF – производитель;
  • FAN – задняя подруливающая ось ("ленивец");
  • 6x2 – трехосная колесная база с приводом на один мост;
  • XG+ – топовая кабина максимального объема;
  • 530 – мощность двигателя в лошадиных силах.

Читайте также Самым красивым грузовиком Швеции впервые признали нидерландский DAF

Вместо седельных тягачей – система BDF

Нидерландцы отказались от привычных крюковых погрузчиков ("мультилифтов") в пользу системы BDF (сменные кузова на шасси 6×2 + двухосные прицепы). Машины собирали на заводе Bakker Bedrijfswagens в Винтерсвейке.

Такая конфигурация позволяет

  • обеспечить контролируемые условия для перевозки взрывчатки;
  • безопасно разделять две разные партии боеприпасов между машиной и прицепом;
  • использовать сложные гидроборты на заднем свесе для быстрой разгрузки.

В отличие от тягача с полуприцепом, здесь грузы в кузове автомобиля и прицепа между собой разделены, что удобнее, безопаснее и проще в операционной расфасовке. Фото: Bakker

Обновление парка

Новые "дафы" пришли на смену 15-летним Iveco Stralis, которые уже отработали свой ресурс. Военные остались верны конфигурации "грузовик + прицеп", поскольку она за годы эксплуатации доказала свою эффективность в логистике боеприпасов.

#Безопасность дорожного движения #Новости #Aвтобизнес #Iveco #Перевозки #Грузовики #DAF