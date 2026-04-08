Армейский люкс: Нидерланды закупили для перевозки боеприпасов фуры DAF с "гражданскими" кабинами

Выбор пал на модель DAF XG+ – автомобиль с самым просторным спальным отсеком на европейском рынке.

О новинке на своей ФБ-странице рассказал производитель кузовных конфигураций Bakker Bedrijfswagens из Нидерландов.

Кабина как отель: почему выбрали XG+

Внутренняя высота кабины составляет 208–217 см. Командование материальной логистики (Materieellogistiek Commando) решило, что военные экипажи, которые проводят в дороге по неделе и более, имеют право на такие же условия, как и гражданские водители.

В кабинах установили:

встроенный парковочный кондиционер и холодильник;

инвертор питания для бытовых приборов;

системы камер, полностью заменяющие зеркала;

полный комплект аэродинамических спойлеров и радаров помощи водителю.

Работы по адаптации грузовиков под перевозку боеприпасов в рамках публичного тендера DAF Нидерланды выполнил местный завод Bakker Bedrijfswagens. Фото: Bakker

Специфика "милитари-версии"

Хотя двенадцать новых грузовиков получили военную ливрею (окраску), они фактически являются гражданскими машинами. Как пишет издание 40ton.net, модель DAF FAN 6x2 XG+ 530 не имеет внедорожного пакета, однако для международных трасс он и не нужен.

Что означает маркировка модели:

DAF – производитель;

FAN – задняя подруливающая ось ("ленивец");

6x2 – трехосная колесная база с приводом на один мост;

XG+ – топовая кабина максимального объема;

530 – мощность двигателя в лошадиных силах.

Вместо седельных тягачей – система BDF

Нидерландцы отказались от привычных крюковых погрузчиков ("мультилифтов") в пользу системы BDF (сменные кузова на шасси 6×2 + двухосные прицепы). Машины собирали на заводе Bakker Bedrijfswagens в Винтерсвейке.

Такая конфигурация позволяет

обеспечить контролируемые условия для перевозки взрывчатки;

безопасно разделять две разные партии боеприпасов между машиной и прицепом;

использовать сложные гидроборты на заднем свесе для быстрой разгрузки.

В отличие от тягача с полуприцепом, здесь грузы в кузове автомобиля и прицепа между собой разделены, что удобнее, безопаснее и проще в операционной расфасовке. Фото: Bakker

Обновление парка

Новые "дафы" пришли на смену 15-летним Iveco Stralis, которые уже отработали свой ресурс. Военные остались верны конфигурации "грузовик + прицеп", поскольку она за годы эксплуатации доказала свою эффективность в логистике боеприпасов.