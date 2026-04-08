Армейский люкс: Нидерланды закупили для перевозки боеприпасов фуры DAF с "гражданскими" кабинами

Армейские водители также дальнобойщики и условия их труда должны быть не спартанскими, а как у гражданских коллег
Выбор пал на модель DAF XG+ – автомобиль с самым просторным спальным отсеком на европейском рынке.
О новинке на своей ФБ-странице рассказал производитель кузовных конфигураций Bakker Bedrijfswagens из Нидерландов.
Кабина как отель: почему выбрали XG+
Внутренняя высота кабины составляет 208–217 см. Командование материальной логистики (Materieellogistiek Commando) решило, что военные экипажи, которые проводят в дороге по неделе и более, имеют право на такие же условия, как и гражданские водители.
В кабинах установили:
- встроенный парковочный кондиционер и холодильник;
- инвертор питания для бытовых приборов;
- системы камер, полностью заменяющие зеркала;
- полный комплект аэродинамических спойлеров и радаров помощи водителю.
Работы по адаптации грузовиков под перевозку боеприпасов в рамках публичного тендера DAF Нидерланды выполнил местный завод Bakker Bedrijfswagens.
Специфика "милитари-версии"
Хотя двенадцать новых грузовиков получили военную ливрею (окраску), они фактически являются гражданскими машинами. Как пишет издание 40ton.net, модель DAF FAN 6x2 XG+ 530 не имеет внедорожного пакета, однако для международных трасс он и не нужен.
Что означает маркировка модели:
- DAF – производитель;
- FAN – задняя подруливающая ось ("ленивец");
- 6x2 – трехосная колесная база с приводом на один мост;
- XG+ – топовая кабина максимального объема;
- 530 – мощность двигателя в лошадиных силах.
Вместо седельных тягачей – система BDF
Нидерландцы отказались от привычных крюковых погрузчиков ("мультилифтов") в пользу системы BDF (сменные кузова на шасси 6×2 + двухосные прицепы). Машины собирали на заводе Bakker Bedrijfswagens в Винтерсвейке.
Такая конфигурация позволяет
- обеспечить контролируемые условия для перевозки взрывчатки;
- безопасно разделять две разные партии боеприпасов между машиной и прицепом;
- использовать сложные гидроборты на заднем свесе для быстрой разгрузки.
В отличие от тягача с полуприцепом, здесь грузы в кузове автомобиля и прицепа между собой разделены, что удобнее, безопаснее и проще в операционной расфасовке.
Обновление парка
Новые "дафы" пришли на смену 15-летним Iveco Stralis, которые уже отработали свой ресурс. Военные остались верны конфигурации "грузовик + прицеп", поскольку она за годы эксплуатации доказала свою эффективность в логистике боеприпасов.