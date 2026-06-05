Audi представила свій перший 1001-сильний гібридний гіперкар Nuvolari

Випуск Audi Nuvolari буде суворо лімітований – світ побачать лише 499 екземплярів, а перші поставки клієнтам заплановані на першу половину 2027 року, зазначили в компанії.

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Формульні технології та динаміка

Гіперкар демонструє динамічні характеристики рівня вищої ліги автоспорту: розгін від 0 до 100 км/год займає всього 2,6 секунди, а позначку у 200 км/год автомобіль долає за 6,8 секунди. Максимальна швидкість перевищує 350 км/год.

Такі показники стали можливими завдяки унікальній гібридній системі загальною потужністю 736 кВт (1001 к.с.). Вона складається з чотирьох приводних елементів:

4,0-літрового бензинового бітурбо V8 з середньомоторним розташуванням, що видає 800 к.с. та 730 Нм крутного моменту й здатний розкручуватися до 10 000 об/хв;

Трьох компактних електродвигунів потужністю 110 кВт кожен. Два з них встановлені на передній осі й видають до 2150 Нм моменту для системи повного приводу, а третій інтегрований між двигуном V8 та трансмісією;

Блоку літій-іонної батареї ємністю 7,3 кВт-год з інтегрованою системою динамічного керування енергією.

Предиктивне шасі quattro та чотири режими руху

Нове покоління фірмового повного приводу отримало назву quattro predictive ride. Система безперервно аналізує кут повороту керма, прискорення, швидкість обертання навколо вертикальної осі та рівень зчеплення з дорогою. Якщо електроніка прогнозує потенційну втрату контакту з покриттям у повороті, вона проактивно перерозподіляє момент між колесами, залучає гальма та змінює положення активної аеродинаміки.

Водій може керувати характером гіперкара за допомогою поворотних перемикачів на кермі. Доступно чотири базові пресети: повністю електричний E-Hybrid, збалансований Balanced, спортивний Dynamic та екстремальний Dynamic+. Для треку передбачено окремий режим Track Mode з тонкими градаціями налаштувань антибуксувальної системи від умов мокрого асфальту (Wet) до повного вимкнення асистентів (TC Off).

Карбоновий кузов та активне крило з Формули-1

В основі архітектури автомобіля лежить просторова рама Audi Space Frame (ASF), яка вперше в історії бренду поєднана з повністю вуглепластиковим екстер'єром. Майже всі зовнішні панелі виготовлені з вуглеволокна за технологією препрегів в автоклаві під високим тиском, що гарантує максимальну жорсткість за мінімальної ваги. Також модель отримала ковані колеса з центральною гайкою.

Активна аеродинаміка включає передній спліттер, вентильований капот для охолодження агрегатів та висувне адаптивне заднє крило, що працює в трьох конфігураціях: Closed (мінімальний опір), Low Downforce (низька притискна сила) та High Downforce (максимальна притискна сила). У найбільш агресивному режимі крило генерує понад 400 кг притискної сили. Крім того, на прямих ділянках треку водій може вручну активувати систему зниження лобового опору (DRS) за допомогою кнопки на кермі.

За ефективне уповільнення відповідає інноваційна система brake-by-wire, яка оптимізує баланс між гідравлічними гальмами та електричною рекуперацією двигунами (електрика здатна забезпечити гальмування до 0,3 g в повсякденних режимах).

Основою вузла стали керамічні гальма Audi Ceramic Pro: спереду встановлено 10-поршневі супорти з дисками 420х40 мм, ззаду – 4-поршневі з дисками 410х32 мм. Карбонові диски мають особливу структуру довгих волокон і покращену систему внутрішнього охолодження, що збільшило відведення тепла на 21%. Загальна потужність поглинання енергії гальмівною системою становить рекордні 2,8 МВт, що можна порівняти з болідами Формули-1.

Орієнтований на трек інтер'єр

Салон Nuvolari повністю сфокусований на водієві: ключові елементи інтерфейсу розташовані в зоні прямої видимості. Цікавою деталлю є використання колірних акцентів, що відсилають до легендарних болідів Auto Union Type C 1930-х років.

Внутрішній простір розділено на дві зони. Передня частина виконана в глибоких темних тонах для максимальної концентрації, а задня – у світлому відтінку Shadow Dune. Анатомічні полегшені сидіння мають каркас із вуглепластику та забезпечують жорстку бічну підтримку.

Походження назви Audi Nuvolari