Audi представила свой первый 1001-сильный гибридный гиперкар Nuvolari

Выпуск Audi Nuvolari будет строго лимитирован – свет увидят лишь 499 экземпляров, а первые поставки клиентам запланированы на первую половину 2027 года, отметили в компании.

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Формульные технологии и динамика

Гиперкар демонстрирует динамические характеристики уровня высшей лиги автоспорта: разгон от 0 до 100 км/ч занимает всего 2,6 секунды, а отметку в 200 км/ч автомобиль преодолевает за 6,8 секунды. Максимальная скорость превышает 350 км/ч.

Такие показатели стали возможными благодаря уникальной гибридной системе общей мощностью 736 кВт (1001 л.с.). Она состоит из четырех приводных элементов:

4,0-литрового бензинового битурбо V8 со среднемоторным расположением, выдающего 800 л.с. и 730 Нм крутящего момента и способного раскручиваться до 10 000 об/мин;

Трех компактных электродвигателей мощностью 110 кВт каждый. Два из них установлены на передней оси и выдают до 2150 Нм момента для системы полного привода, а третий интегрирован между двигателем V8 и трансмиссией;

Блока литий-ионной батареи емкостью 7,3 кВт-ч с интегрированной системой динамического управления энергией.

Предиктивное шасси quattro и четыре режима движения

Новое поколение фирменного полного привода получило название quattro predictive ride. Система непрерывно анализирует угол поворота руля, ускорение, скорость вращения вокруг вертикальной оси и уровень сцепления с дорогой. Если электроника прогнозирует потенциальную потерю контакта с покрытием в повороте, она проактивно перераспределяет момент между колесами, задействует тормоза и меняет положение активной аэродинамики.

Водитель может управлять характером гиперкара с помощью поворотных переключателей на руле. Доступно четыре базовые пресеты: полностью электрический E-Hybrid, сбалансированный Balanced, спортивный Dynamic и экстремальный Dynamic+. Для трека предусмотрен отдельный режим Track Mode с тонкими градациями настроек антибуксовочной системы от условий мокрого асфальта (Wet) до полного отключения ассистентов (TC Off).

Карбоновый кузов и активное крыло из Формулы-1

В основе архитектуры автомобиля лежит пространственная рама Audi Space Frame (ASF), которая впервые в истории бренда совмещена с полностью углепластиковым экстерьером. Почти все внешние панели изготовлены из углеволокна по технологии препрегов в автоклаве под высоким давлением, что гарантирует максимальную жесткость при минимальном весе. Также модель получила кованые колеса с центральной гайкой.

Активная аэродинамика включает передний сплиттер, вентилируемый капот для охлаждения агрегатов и выдвижное адаптивное заднее крыло, работающее в трех конфигурациях: Closed (минимальное сопротивление), Low Downforce (низкая прижимная сила) и High Downforce (максимальная прижимная сила). В наиболее агрессивном режиме крыло генерирует более 400 кг прижимной силы. Кроме того, на прямых участках трека водитель может вручную активировать систему снижения лобового сопротивления (DRS) с помощью кнопки на руле.

За эффективное замедление отвечает инновационная система brake-by-wire, которая оптимизирует баланс между гидравлическими тормозами и электрической рекуперацией двигателями (электричество способно обеспечить торможение до 0,3 g в повседневных режимах).

Основой узла стали керамические тормоза Audi Ceramic Pro: спереди установлены 10-поршневые суппорты с дисками 420х40 мм, сзади – 4-поршневые с дисками 410х32 мм. Карбоновые диски имеют особую структуру длинных волокон и улучшенную систему внутреннего охлаждения, что увеличило отвод тепла на 21%. Общая мощность поглощения энергии тормозной системой составляет рекордные 2,8 МВт, что сопоставимо с болидами Формулы-1.

Ориентированный на трек интерьер

Салон Nuvolari полностью сфокусирован на водителе: ключевые элементы интерфейса расположены в зоне прямой видимости. Интересной деталью является использование цветовых акцентов, отсылающих к легендарным болидам Auto Union Type C 1930-х годов.

Внутреннее пространство разделено на две зоны. Передняя часть выполнена в глубоких темных тонах для максимальной концентрации, а задняя – в светлом оттенке Shadow Dune. Анатомические облегченные сиденья имеют каркас из углепластика и обеспечивают жесткую боковую поддержку.

Происхождение названия Audi Nuvolari