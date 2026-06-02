Audi анонсировала появление третьего поколения Q7

Компания Audi официально объявила о подготовке к мировой премьере третьего поколения своего полноразмерного внедорожника Q7. Новая генерация автомобиля призвана развить успех модели, который длится уже более двадцати лет, сочетая в себе высокую универсальность и премиальный статус.
Новое поколение Audi Q7: немецкий бренд анонсировал третью генерацию премиум-SUV

Тизер Audi Q7 третьего поколения

Данила Северенчук
2 июня, 14:30
С момента своего дебюта в 2005 году модель Q7 стала неотъемлемой частью и одним из лидеров мирового сегмента кроссоверов и внедорожников. По словам Audi, в новой итерации инженеры и дизайнеры существенно усовершенствовали автомобиль.

Производитель из Ингольштадта отмечает, что следующее поколение будет поражать спортивным и мощным дизайном экстерьера, чрезвычайно трансформированным и практичным интерьером, использованием материалов первоклассного качества, а также внедрением ориентированных на пользователя современных технологий. Кроме того, автомобиль предложит водителям широкий спектр ходовых качеств и настроек подвески – от максимально комфортных до подчеркнуто динамичных.

Первый взгляд на новинку и масштабная модельная инициатива

Выпуск третьего поколения Q7 является прямым продолжением текущей масштабной продуктовой инициативы немецкого бренда. Презентация этого внедорожника состоится практически одновременно с релизом другой важной новинки компании. Следующая генерация Q7 присоединится к абсолютно первому в истории бренда полноразмерному кроссоверу Audi Q9, который возглавит глобальную линейку SUV немецкой марки, когда состоится его мировой дебют в начале второй половины этого года.

Подробные технические характеристики, линейку силовых агрегатов и дату старта продаж раскроют во время полноценной онлайн-презентации в ближайшее время.

История семейного люкса

  • Первое поколение Q7 разделило платформу с Volkswagen Touareg и Porsche Cayenne, что обеспечивало отличную выносливость.
  • С выходом второй генерации модель перешла на прогрессивную архитектуру MLB Evo, которая позволила снизить вес машины более чем на 300 килограммов и существенно улучшить управляемость и топливную эффективность. В конце концов эти изменения сделали Q7 бестселлером бренда.
