Audi Q9 рассекретили изнутри: каким будет самый большой кроссовер марки

Audi впервые показала салон будущего Q9 - самого большого SUV в своей истории, пишет Jalopnik. По данным Car and Driver, официальная презентация модели должна состояться до старта продаж, запланированного на четвертый квартал 2026 года.

Audi наконец готовит большой трехрядный SUV

В линейке Audi давно не хватало большого роскошного кроссовера с тремя рядами сидений. Q7 формально выполнял эту роль, но по статусу и габаритам он не был прямым соперником BMW X7, Mercedes-Benz GLS или Cadillac Escalade. Именно этот пробел должен закрыть Audi Q9.

Новинка станет флагманом SUV-линейки марки. И это важно не только с точки зрения размера. После фактического завершения истории седана A8 именно Q9 должен взять на себя роль самой престижной модели Audi для семейных покупателей, которым нужны простор, комфорт и технологии в одном автомобиле.

Салон на шесть или семь мест

Audi Q9 получит три ряда сидений. Автомобиль можно будет заказать в шестиместном или семиместном исполнении. Во втором ряду предусмотрен либо классический трехместный диван, или два отдельных “капитанских” кресла.

Интересно, что все сиденья второго ряда будут иметь электрорегулировку. Для доступа к третьему ряду достаточно нажать кнопку - кресла автоматически сдвинутся вперед. В версии с двумя отдельными креслами второго ряда останется проход между ними, поэтому пассажирам не придется постоянно складывать сиденья.

Третий ряд не обещает лимузинного пространства, но по первым впечатлениям журналистов он примерно соответствует уровню BMW X7. Для детей его будет более чем достаточно, а взрослые смогут нормально разместиться на более коротких поездках.

Больше роскоши и меньше “рояльного лака”

Audi явно поработала над материалами. В Q9 обещают новые варианты тканей, деревянной отделки, шерстяную обивку, микрофибру Dinamica, кожзаменитель и кожу Nappa. Среди новых цветов салона упоминаются Tamarind Brown и Stone Beige.

Важная деталь - Audi уменьшила количество черного глянцевого пластика. Это хорошая новость для тех, кого раздражают отпечатки пальцев и царапины на центральной консоли. Вместо “рояльного лака” в Q9 больше матовых и фактурных поверхностей.

Передние сиденья Sports Seats Plus будут иметь подогрев уже в базовом оснащении. За доплату будут доступны вентиляция, массаж и динамики в подголовниках. Car and Driver также обращает внимание, что в салоне предусмотрены большие подстаканники и две беспроводные зарядки для смартфонов.

Три экрана и меньше физических кнопок

Передняя панель Q9 выполнена в новой цифровой стилистике Audi. На ней разместили сразу несколько дисплеев, включая отдельный экран для переднего пассажира. Официальные размеры экранов Audi еще не назвала, но Jalopnik предполагает, что общая диагональ дисплеев на передней панели может превышать 37 дюймов.

Не все решения будут одинаково удобными. Например, дефлекторы климатической системы сделали “цифровыми”, то есть регулировать их придется через сенсорный экран. В то же время Audi вернула часть физических кнопок и регуляторов на центральную консоль и руль. Это выглядит как попытка найти баланс между модной цифровизацией и нормальной эргономикой.

Селектор трансмиссии перенесли на рулевую колонку. Благодаря этому на центральной консоли освободилось больше места для хранения вещей, зарядок и подстаканников.

Двери, которые открываются сами

Q9 станет первой Audi с электроприводом дверей. Их можно будет открывать и закрывать с ключа, через приложение MyAudi, из мультимедийной системы или кнопкой в салоне.

Водительская дверь может закрываться автоматически после нажатия на педаль тормоза или пристегивания ремня безопасности. Чтобы такая “роскошь” не закончилась контактом со столбом или соседним авто, в дверях предусмотрели радарные сенсоры. Они должны распознавать препятствия, дорожные знаки, деревья и даже приближающийся транспорт,.

Самая большая панорамная крыша в истории Audi

Одна из самых интересных деталей Q9 - большая панорамная крыша площадью почти 16,2 квадратных фута. Это примерно 1,5 квадратного метра. Стекло разделено на девять отдельных сегментов, прозрачность которых можно менять.

Audi утверждает, что ламинированное стекло отражает инфракрасное излучение и блокирует более 99,5% ультрафиолета. Поэтому обычная шторка такой крыше уже не нужна. Для более дорогих версий предложат подсвеченную панорамную крышу с 84 светодиодами и 30 цветами освещения.

Аудиосистема Bang & Olufsen и световое представление

В Q9 будет много атмосферной подсветки. Она появится на панели приборов, дверях и даже на креслах первого и второго ряда. Также предусмотрена фирменная Dynamic Interaction Light - световая полоса у основания лобового стекла.

Топовая аудиосистема Bang & Olufsen будет иметь до 22 динамиков. В старших комплектациях передние сиденья получат встроенные актуаторы, которые создают так называемый 4D-эффект при прослушивании музыки. Это скорее элемент шоу, чем необходимость, но для флагманского SUV такие вещи давно стали частью жанра.

Почему Audi Q9 будет популярным