Audi Q9 розсекретили зсередини: яким буде найбільший кросовер марки

Audi вперше показала салон майбутнього Q9 — найбільшого SUV у своїй історії, пише Jalopnik. За даними Car and Driver, офіційна презентація моделі має відбутися до старту продажів, запланованого на четвертий квартал 2026 року.

Audi нарешті готує великий трирядний SUV

У лінійці Audi давно бракувало великого розкішного кросовера з трьома рядами сидінь. Q7 формально виконував цю роль, але за статусом і габаритами він не був прямим суперником BMW X7, Mercedes-Benz GLS чи Cadillac Escalade. Саме цю прогалину має закрити Audi Q9.

Новинка стане флагманом SUV-лінійки марки. І це важливо не лише з погляду розміру. Після фактичного завершення історії седана A8 саме Q9 має взяти на себе роль найпрестижнішої моделі Audi для сімейних покупців, яким потрібні простір, комфорт і технології в одному автомобілі.

Салон на шість або сім місць

Audi Q9 отримає три ряди сидінь. Автомобіль можна буде замовити у шестимісному або семимісному виконанні. У другому ряду передбачено або класичний тримісний диван, або два окремі “капітанські” крісла.

Цікаво, що всі сидіння другого ряду матимуть електрорегулювання. Для доступу до третього ряду достатньо натиснути кнопку — крісла автоматично зсунуться вперед. У версії з двома окремими кріслами другого ряду залишиться прохід між ними, тому пасажирам не доведеться постійно складати сидіння.

Третій ряд не обіцяє лімузинного простору, але за першими враженнями журналістів він приблизно відповідає рівню BMW X7. Для дітей його буде більш ніж достатньо, а дорослі зможуть нормально розміститися на коротших поїздках.

Більше розкоші й менше “рояльного лаку”

Audi явно попрацювала над матеріалами. У Q9 обіцяють нові варіанти тканин, дерев’яного оздоблення, вовняну оббивку, мікрофібру Dinamica, шкірозамінник і шкіру Nappa. Серед нових кольорів салону згадуються Tamarind Brown та Stone Beige.

Важлива деталь — Audi зменшила кількість чорного глянцевого пластику. Це хороша новина для тих, кого дратують відбитки пальців і подряпини на центральній консолі. Замість “рояльного лаку” в Q9 більше матових і фактурних поверхонь.

Передні сидіння Sports Seats Plus матимуть підігрів уже в базовому оснащенні. За доплату будуть доступні вентиляція, масаж і динаміки у підголівниках. Car and Driver також звертає увагу, що в салоні передбачені великі підсклянники і дві бездротові зарядки для смартфонів.

Три екрани й менше фізичних кнопок

Передня панель Q9 виконана у новій цифровій стилістиці Audi. На ній розмістили одразу кілька дисплеїв, включно з окремим екраном для переднього пасажира. Офіційні розміри екранів Audi ще не назвала, але Jalopnik припускає, що загальна діагональ дисплеїв на передній панелі може перевищувати 37 дюймів.

Не всі рішення будуть однаково зручними. Наприклад, дефлектори кліматичної системи зробили “цифровими”, тобто регулювати їх доведеться через сенсорний екран. Водночас Audi повернула частину фізичних кнопок і регуляторів на центральну консоль та кермо. Це виглядає як спроба знайти баланс між модною цифровізацією і нормальною ергономікою.

Селектор трансмісії перенесли на рульову колонку. Завдяки цьому на центральній консолі звільнилося більше місця для зберігання речей, зарядок і підсклянників.

Двері, які відкриваються самі

Q9 стане першою Audi з електроприводом дверей. Їх можна буде відкривати й закривати з ключа, через застосунок MyAudi, з мультимедійної системи або кнопкою в салоні.

Водійські двері можуть зачинятися автоматично після натискання на педаль гальма або пристібання паска безпеки. Щоб така “розкіш” не закінчилася контактом зі стовпом чи сусіднім авто, у дверях передбачили радарні сенсори. Вони мають розпізнавати перешкоди, дорожні знаки, дерева та навіть транспорт, що наближається.

Найбільший панорамний дах в історії Audi

Одна з найцікавіших деталей Q9 — великий панорамний дах площею майже 16,2 квадратного фута. Це приблизно 1,5 квадратного метра. Скло поділене на дев’ять окремих сегментів, прозорість яких можна змінювати.

Audi стверджує, що ламіноване скло відбиває інфрачервоне випромінювання і блокує понад 99,5% ультрафіолету. Тому звичайна шторка такому даху вже не потрібна. Для дорожчих версій запропонують підсвічений панорамний дах із 84 світлодіодами та 30 кольорами освітлення.

Аудіосистема Bang & Olufsen і світлова вистава

У Q9 буде багато атмосферного підсвічування. Воно з’явиться на панелі приладів, дверях і навіть на кріслах першого та другого ряду. Також передбачена фірмова Dynamic Interaction Light — світлова смуга біля основи лобового скла.

Топова аудіосистема Bang & Olufsen матиме до 22 динаміків. У старших комплектаціях передні сидіння отримають вбудовані актуатори, які створюють так званий 4D-ефект під час прослуховування музики. Це радше елемент шоу, ніж необхідність, але для флагманського SUV такі речі давно стали частиною жанру.

