Audi A8 припиняють виробляти: замовлення в Німеччині вже закриті

Хоча офіційно про завершення життєвого циклу седана ще не оголошено, ситуація на ринку свідчить про серйозні проблеми для колись престижного сегмента, повідомляє Carscoops.

Читайте також: AUDI E5 Sportback подешевшав на понад 4 тисячі доларів у Китаї через слабкі продажі

Продажі флагманських седанів продовжують падати

Головною причиною таких змін стала глобальна тенденція, яку автомобільні експерти жартома називають “карпокаліпсисом” для седанів. Покупці дедалі частіше обирають кросовери та позашляховики, а класичні великі седани втрачають популярність, зазначає Auto24. У США продажі Audi A8 минулого року впали на 14%, до 1406 автомобілів. Це лише трохи більше, ніж результат конкурента — Lexus LS, який розійшовся тиражем 1082 одиниці.

При цьому японський бренд намагається підтримати інтерес до моделі за рахунок спеціальних версій. Для модельного року 2026 компанія Lexus представила обмежену серію Lexus LS 500 AWD Heritage Edition. Ця версія випущена тиражем лише 250 автомобілів, а стартова ціна становить приблизно 99 280 доларів. Попри загальний спад інтересу до сегмента, більшість цих автомобілів уже розкуплені — у продажу залишилися лише поодинокі екземпляри.

Багато брендів уже відмовилися від флагманських седанів

Ринок великих розкішних седанів суттєво скоротився за останні роки. Деякі виробники фактично залишили цей сегмент, зокрема Cadillac, Lincoln та Infiniti. Наприклад, седан Cadillac CT6 більше не продається на більшості ринків, хоча модель продовжує існувати в Китаї. Якщо Audi остаточно залишить цей сегмент, боротьба за покупців фактично залишиться між двома моделями: BMW 7 Series та Mercedes-Benz S-Class.

Також цікаво: Розкрито інтер’єр найменшого електромобіля Audi: що відомо про новий A2 e-tron

У Audi натякають на можливого наступника

Попри песимістичні сигнали, остаточну крапку в історії флагманського седана ще не поставлено. Представник Audi заявив, що компанія пізніше повідомить більше деталей про можливого наступника. Втім, експерти припускають, що мова може йти не про новий седан. Натомість роль флагмана може перейти до великого преміального кросовера Audi Q9, а також до його ультрарозкішної версії під брендом Audi Horch.