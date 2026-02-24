Розкрито інтер’єр найменшого електромобіля Audi: що відомо про новий A2 e-tron

На кадрах Carscoops помітно, що інтер’єр багато в чому повторює рішення, які дебютували в Audi Q3 останнього покоління, зазначає Auto24. Перед водієм — вигнута цифрова панель приладів, що плавно переходить у центральний сенсорний дисплей мультимедійної системи. Кермо нового дизайну з масивними спицями отримало багатофункціональні елементи керування.

Очікується розширене атмосферне підсвічування, оздоблення з екологічних матеріалів та голосовий асистент на базі штучного інтелекту з підтримкою онлайн-сервісів. Також заявлені системи допомоги водієві другого рівня автономності.

Платформа та технічні характеристики

Модель базуватиметься на платформі MEB концерну Volkswagen Group, яку вже використовують електромобілі бренду, зокрема Audi Q4 e-tron. Базова версія отримає один електромотор потужністю близько 150 кВт (204 к.с.) і акумулятор ємністю 63 кВт-год. Запас ходу очікується на рівні приблизно 400 км за циклом WLTP. Потужніші модифікації можуть розвивати до 200 кВт (272 к.с.) і долати до 560 км на одному заряді. Передбачені як задньопривідні, так і повнопривідні версії quattro.

Дизайн із натяком на класику

Зовнішність новинки поєднує сучасні риси електромобілів бренду з алюзіями на оригінальний A2 початку 2000-х років. Вузькі денні ходові вогні розміщені високо, основні фари інтегровані в бампер, а закрита решітка підкреслює електричну природу моделі. За габаритами автомобіль розташується нижче Q4 e-tron і фактично замінить у європейській лінійці бензиновий A1 та кросовер Q2.

Конкуренція та ринкові перспективи

У сегменті компактних преміальних електрокросоверів новинка змагатиметься з такими моделями, як BMW iX1, Volvo EX30, Smart #1, Alfa Romeo Junior та Mini Aceman. Очікується, що стартова ціна становитиме приблизно від 35 000 євро, а офіційний дебют відбудеться протягом наступного року.