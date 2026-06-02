Audi анонсувала появу третього покоління Q7

З моменту свого дебюту у 2005 році модель Q7 стала невід'ємною частиною та одним із лідерів світового сегмента кросоверів і позашляховиків. За словами Audi, у новій ітерації інженери та дизайнери суттєво вдосконалили автомобіль.

Виробник з Інгольштадта зазначає, що наступне покоління вражатиме спортивним і потужним дизайном екстер'єру, надзвичайно трансформованим та практичним інтер'єром, використанням матеріалів першокласної якості, а також впровадженням орієнтованих на користувача сучасних технологій. Крім того, автомобіль запропонує водіям широкий спектр ходових якостей і налаштувань підвіски – від максимально комфортних до підкреслено динамічних.

Перший погляд на новинку та масштабна модельна ініціатива

Випуск третього покоління Q7 є прямим продовженням поточної масштабної продуктової ініціативи німецького бренду. Презентація цього позашляховика відбудеться практично одночасно з релізом іншої важливої новинки компанії. Наступна генерація Q7 приєднається до абсолютно першого в історії бренду повнорозмірного кросовера Audi Q9, який очолить глобальну лінійку SUV німецької марки, коли відбудеться його світовий дебют на початку другої половини цього року.

Детальні технічні характеристики, лінійку силових агрегатів та дату старту продажів розкриють під час повноцінної онлайн-презентації найближчим часом.

Історія сімейного люксу