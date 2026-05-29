Міжнародна кооперація: Audi розкрила подробиці розробки гібридного двигуна для нового RS 5

Створення цього складного двигуна стало результатом багаторічної транскордонної співпраці між двома основними підрозділами німецької марки – центром розробки моторів у Некарзульмі (Німеччина) та заводом в Дьєрі (Угорщина).

Читайте також: Audi Q9 розсекретили зсередини: яким буде найбільший кросовер марки

За словами компанії, новий Audi RS 5 з'явиться на європейському ринку вже наприкінці червня цього року, а клієнти вже мають можливість конфігурувати та замовляти автомобілі.

Чіткий розподіл ролей та етапи розробки

Створення нового силового агрегату базується на структурованому процесі з розподілом зон відповідальності. За проєктування та валідацію всієї трансмісії відповідали інженери з Некарзульма. Головним технологічним викликом для німецької команди стало поєднання бензинового двигуна V6 з подвійним турбонаддувом та сучасного електродвигуна в рамках єдиної концепції PHEV.

Після успішного завершення передсерійної фази тестування та офіційної передачі проєкту, команда Audi Hungaria у місті Дьєр взяла на себе обов'язки з безперервного інжинірингу, фінального доопрацювання та безпосереднього серійного виробництва двигунів. За словами представників компанії, така схема дозволяє не переналаштовувати процеси щоразу з нуля, а використовувати багаторічний спільний досвід, що значно прискорює прийняття рішень.

Систематична передача обов'язків та довіра

Важливим елементом взаємодії між німецьким та угорським майданчиками є проведення регулярних спільних семінарів і воркшопів під час досягнення ключових етапів розробки. Зустрічі команд проходять по черзі в Некарзульмі та Дьєрі, де фахівці детально обговорюють технічні питання і підписують офіційні документи про передачу відповідальності за мотор на наступний етап.

Керівники інженерних груп наголошують, що попри географічну відстань, щоденна комунікація між фахівцями оптимізована завдяки прямим налагодженим зв'язкам, тому розбіжності в локаціях під час робочих процесів практично не відчуваються. Крім того, залучення фахівців з різних країн дозволяє розглядати складні інженерні завдання з різних професійних та культурних перспектив.

Технологічні особливості нової трансмісії

Спільні інженерні зусилля втілилися в конкретних динамічних характеристиках автомобіля. Окрім плагін-гібридної силової установки, новий Audi RS 5 отримав модернізовану систему повного приводу quattro з технологією Dynamic Torque Control.

Ця система використовує електромеханічний векторинг крутного моменту для точного розподілу потужності між задніми колесами, що забезпечує стабільність, високу точність керування та виражену динаміку під час проходження поворотів.

У прагненні зберегти ДВЗ: стратегія Audi Sport