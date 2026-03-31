Audi RS 5 отримала революційний задній диференціал

Компанія Audi представила нове покоління RS 5 — гібрид, який отримав унікальну технологію керування. Модель стала першою серійною у світі, де реалізовано електромеханічне керування крутного моменту на задній осі. Презентація відбулася в Інгольштадт — штаб-квартирі бренду.

Читайте також: Audi RS6 Avant отримав 800 к.с. та екстремальний тюнінг від ABT Sportsline: фото

Ключова особливість — система quattro з динамічним контролем крутного моменту.

Що це означає:

крутний момент розподіляється між задніми колесами

система працює незалежно від навантаження

реакція — всього 15 мілісекунд

Фактично автомобіль «перекидає» тягу між колесами майже миттєво, що суттєво покращує контроль.

Як працює технологія

У новому Audi RS 5 використовується:

електродвигун (400 В, 8 кВт)

планетарні передачі

диференціал із низьким блокуванням

Система може передавати до 2000 Нм між колесами.

Просте пояснення:

у повороті більше тяги отримує зовнішнє колесо

при нестабільності система «вирівнює» авто

при гальмуванні також працює (на відміну від старих систем)

Чим це краще за класичні рішення

Традиційні системи:

працюють тільки під навантаженням

залежать від подачі газу

Нова система:

працює навіть без натискання на газ

реагує швидше

точніше керує поведінкою авто

Вплив на керованість

Електромеханічне векторизування дає:

кращу стабільність у поворотах

зменшення недостатньої та надмірної поворотності

точнішу реакцію на кермо

вищий рівень безпеки

Автомобіль стає більш передбачуваним навіть на межі можливостей.

Що відчуває водій

За заявою виробника:

керування стає більш точним

авто швидше реагує на команди

поведінка передбачувана навіть у складних умовах

Система дозволяє обрати різні режими — від комфортного до максимально спортивного.

Недоліки:

надто складана конструкція

нижча надійність

дорожче обслуговування та ремонт

збільшення ваги автомобіля



Висновок

Модель демонструє, куди рухається сучасний автопром — у бік інтелектуальних, електрифікованих і максимально керованих автомобілів. При цьому надійність та довговічність входять на другий план.