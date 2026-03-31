Audi RS 5 отримала революційний задній диференціал

Редуктор, що розподіляє крутний момент між задніми колесами, став дуже складним вузлом зі своїм електродвигуном для збільшення крутного моменту на одному з коліс у повороті.
Євген Гудущан
31 березня, 17:20



Компанія Audi представила нове покоління RS 5 — гібрид, який отримав унікальну технологію керування. Модель стала першою серійною у світі, де реалізовано електромеханічне керування крутного моменту на задній осі. Презентація відбулася в Інгольштадт — штаб-квартирі бренду.

Ключова особливість — система quattro з динамічним контролем крутного моменту.

Що це означає:

  • крутний момент розподіляється між задніми колесами
  • система працює незалежно від навантаження
  • реакція — всього 15 мілісекунд

Фактично автомобіль «перекидає» тягу між колесами майже миттєво, що суттєво покращує контроль.

Як працює технологія

У новому Audi RS 5 використовується:

  • електродвигун (400 В, 8 кВт)
  • планетарні передачі
  • диференціал із низьким блокуванням

Система може передавати до 2000 Нм між колесами.

Просте пояснення:

  • у повороті більше тяги отримує зовнішнє колесо
  • при нестабільності система «вирівнює» авто
  • при гальмуванні також працює (на відміну від старих систем)

Чим це краще за класичні рішення

Традиційні системи:

  • працюють тільки під навантаженням
  • залежать від подачі газу

Нова система:

  • працює навіть без натискання на газ
  • реагує швидше
  • точніше керує поведінкою авто

Вплив на керованість

Електромеханічне векторизування дає:

  • кращу стабільність у поворотах
  • зменшення недостатньої та надмірної поворотності
  • точнішу реакцію на кермо
  • вищий рівень безпеки

Автомобіль стає більш передбачуваним навіть на межі можливостей.

Що відчуває водій

За заявою виробника:

  • керування стає більш точним
  • авто швидше реагує на команди
  • поведінка передбачувана навіть у складних умовах

Система дозволяє обрати різні режими — від комфортного до максимально спортивного.

Недоліки:

  • надто складана конструкція
  • нижча надійність
  • дорожче обслуговування та ремонт
  • збільшення ваги автомобіля


Висновок

Модель демонструє, куди рухається сучасний автопром — у бік інтелектуальних, електрифікованих і максимально керованих автомобілів. При цьому надійність та довговічність входять на другий план.

