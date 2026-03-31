Audi RS 5 отримала революційний задній диференціал

ФОТО: Audi |
Задній диференціал з електричним розподілом крутного моменту
Компанія Audi представила нове покоління RS 5 — гібрид, який отримав унікальну технологію керування. Модель стала першою серійною у світі, де реалізовано електромеханічне керування крутного моменту на задній осі. Презентація відбулася в Інгольштадт — штаб-квартирі бренду.
Ключова особливість — система quattro з динамічним контролем крутного моменту.
Що це означає:
- крутний момент розподіляється між задніми колесами
- система працює незалежно від навантаження
- реакція — всього 15 мілісекунд
Фактично автомобіль «перекидає» тягу між колесами майже миттєво, що суттєво покращує контроль.
Як працює технологія
У новому Audi RS 5 використовується:
- електродвигун (400 В, 8 кВт)
- планетарні передачі
- диференціал із низьким блокуванням
Система може передавати до 2000 Нм між колесами.
Просте пояснення:
- у повороті більше тяги отримує зовнішнє колесо
- при нестабільності система «вирівнює» авто
- при гальмуванні також працює (на відміну від старих систем)
Чим це краще за класичні рішення
Традиційні системи:
- працюють тільки під навантаженням
- залежать від подачі газу
Нова система:
- працює навіть без натискання на газ
- реагує швидше
- точніше керує поведінкою авто
Вплив на керованість
Електромеханічне векторизування дає:
- кращу стабільність у поворотах
- зменшення недостатньої та надмірної поворотності
- точнішу реакцію на кермо
- вищий рівень безпеки
Автомобіль стає більш передбачуваним навіть на межі можливостей.
Що відчуває водій
За заявою виробника:
- керування стає більш точним
- авто швидше реагує на команди
- поведінка передбачувана навіть у складних умовах
Система дозволяє обрати різні режими — від комфортного до максимально спортивного.
Недоліки:
- надто складана конструкція
- нижча надійність
- дорожче обслуговування та ремонт
- збільшення ваги автомобіля
Висновок
Модель демонструє, куди рухається сучасний автопром — у бік інтелектуальних, електрифікованих і максимально керованих автомобілів. При цьому надійність та довговічність входять на другий план.