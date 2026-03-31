Audi RS 5 получила революционный задний дифференциал

Компания Audi представила новое поколение RS 5 - гибрид, который получил уникальную технологию управления. Модель стала первой серийной в мире, где реализовано электромеханическое управление крутящим моментом на задней оси. Презентация состоялась в Ингольштадте - штаб-квартире бренда.

Читайте также: Audi RS6 Avant получил 800 л.с. и экстремальный тюнинг от ABT Sportsline: фото

Ключевая особенность - система quattro с динамическим контролем крутящего момента.

Что это значит:

крутящий момент распределяется между задними колесами

система работает независимо от нагрузки

реакция - всего 15 миллисекунд

Фактически автомобиль "перебрасывает" тягу между колесами почти мгновенно, что существенно улучшает контроль.

Как работает технология

В новом Audi RS 5 используется:

электродвигатель (400 В, 8 кВт)

планетарные передачи

дифференциал с низкой блокировкой

Система может передавать до 2000 Нм между колесами.

Простое объяснение:

в повороте больше тяги получает внешнее колесо

при нестабильности система "выравнивает" авто

при торможении также работает (в отличие от старых систем)

Чем это лучше классических решений

Традиционные системы:

работают только под нагрузкой

зависят от подачи газа

Новая система:

работает даже без нажатия на газ

реагирует быстрее

точнее управляет поведением авто

Влияние на управляемость

Электромеханическое векторизирование дает:

лучшую стабильность в поворотах

уменьшение недостаточной и чрезмерной поворачиваемости

более точную реакцию на руль

более высокий уровень безопасности

Автомобиль становится более предсказуемым даже на пределе возможностей.

Что чувствует водитель

По заявлению производителя:

управление становится более точным

авто быстрее реагирует на команды

поведение предсказуемо даже в сложных условиях

Система позволяет выбрать различные режимы - от комфортного до максимально спортивного.

Недостатки:

слишком складная конструкция

более низкая надежность

более дорогое обслуживание и ремонт

увеличение веса автомобиля



Вывод

Модель демонстрирует, куда движется современный автопром - в сторону интеллектуальных, электрифицированных и максимально управляемых автомобилей. При этом надежность и долговечность входят на второй план.