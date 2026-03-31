Audi RS 5 получила революционный задний дифференциал

Редуктор, распределяющий крутящий момент между задними колесами, стал очень сложным узлом со своим электродвигателем для увеличения крутящего момента на одном из колес в повороте.
Показала революционный задний дифференциал с электрическим распределением крутящего момента

ФОТО: Ауди

Задний дифференциал с электрическим распределением крутящего момента

Евгений Гудущан
31 марта, 17:20
Компания Audi представила новое поколение RS 5 - гибрид, который получил уникальную технологию управления. Модель стала первой серийной в мире, где реализовано электромеханическое управление крутящим моментом на задней оси. Презентация состоялась в Ингольштадте - штаб-квартире бренда.

Ключевая особенность - система quattro с динамическим контролем крутящего момента.

Что это значит:

  • крутящий момент распределяется между задними колесами
  • система работает независимо от нагрузки
  • реакция - всего 15 миллисекунд

Фактически автомобиль "перебрасывает" тягу между колесами почти мгновенно, что существенно улучшает контроль.

Как работает технология

В новом Audi RS 5 используется:

  • электродвигатель (400 В, 8 кВт)
  • планетарные передачи
  • дифференциал с низкой блокировкой

Система может передавать до 2000 Нм между колесами.

Простое объяснение:

  • в повороте больше тяги получает внешнее колесо
  • при нестабильности система "выравнивает" авто
  • при торможении также работает (в отличие от старых систем)

Чем это лучше классических решений

Традиционные системы:

  • работают только под нагрузкой
  • зависят от подачи газа

Новая система:

  • работает даже без нажатия на газ
  • реагирует быстрее
  • точнее управляет поведением авто

Влияние на управляемость

Электромеханическое векторизирование дает:

  • лучшую стабильность в поворотах
  • уменьшение недостаточной и чрезмерной поворачиваемости
  • более точную реакцию на руль
  • более высокий уровень безопасности

Автомобиль становится более предсказуемым даже на пределе возможностей.

Что чувствует водитель

По заявлению производителя:

  • управление становится более точным
  • авто быстрее реагирует на команды
  • поведение предсказуемо даже в сложных условиях

Система позволяет выбрать различные режимы - от комфортного до максимально спортивного.

Недостатки:

  • слишком складная конструкция
  • более низкая надежность
  • более дорогое обслуживание и ремонт
  • увеличение веса автомобиля


Вывод

Модель демонстрирует, куда движется современный автопром - в сторону интеллектуальных, электрифицированных и максимально управляемых автомобилей. При этом надежность и долговечность входят на второй план.

