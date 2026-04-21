П'ять циліндрів залишаються: Audi адаптує двигун 2.5 TFSI до нових еконорм

В інтерв'ю виданню Autocar керівник Audi Sport Рольф Міхл підтвердив, що компанія відкрита до будь-яких рішень, які дозволять залишити двигун у лінійці. Найімовірнішим сценарієм є перетворення 2,5-літрового турбодвигуна на гібридну силову установку. Це дозволить суттєво знизити рівень викидів CO2, що є критичною умовою для сертифікації нових автомобілів у Європі.

Читайте також: Audi тестує седан RS6: потужний гібрид готується до дуелі з BMW M5

За словами фахівців, інженерам доведеться радикально переробити конструкцію двигуна, щоб інтегрувати електродвигун та акумулятор. Основний виклик полягає у збереженні балансу ваги: додавання гібридних компонентів не повинно негативно вплинути на керованість компактних моделей серії RS.

Доля RS3 на світових ринках

Поки в Європі вирішується питання модернізації, ринки за межами континенту не відчують негайних змін. Audi планує продовжувати випуск моделей RS3 та RS3 Sportback з традиційними рядними п'ятициліндровими двигунами для країн, де екологічні вимоги залишаються менш суворими. Це означає, що для американського та азійського ринків класичний звук та характер двигуна 2.5 TFSI залишаться без змін.

Проте успіх європейської гібридизації може визначити майбутнє цього агрегату в глобальному масштабі. Якщо Audi вдасться створити ефективну гібридну систему, вона може стати основою для наступного покоління спортивних моделей бренду, забезпечуючи їм необхідну потужність та відповідність сучасним екологічним трендам.

Також цікаво: Експансія без кілець: AUDI готує спортивний лімузин для Китаю на фоні падіння продажів

Збереження п'ятициліндрового двигуна є принциповим питанням для фанатів марки. Впровадження електричних компонентів – це вимушений, але необхідний крок для збереження ідентичності лінійки RS. Хоча гібридизація додасть автомобілю маси, вона також може забезпечити додатковий миттєвий крутний момент, що лише покращить динаміку розгону в міських умовах.