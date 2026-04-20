Audi тестує седан RS6: потужний гібрид готується до дуелі з BMW M5

На шпигунських кадрах Carscoops помітно, що прототип майбутнього седана демонструє радикальні зміни у зовнішності порівняно зі стандартними моделями бренду. Автомобіль отримав унікальну ромбоподібну решітку радіатора, масивні повітрозабірники та розвинений передній спліттер.

На передніх крилах з'явилися вертикальні вентиляційні отвори, а задню частину вінчає фірмова подвійна вихлопна система з величезними патрубками, інтегрованими в спортивний бампер. Доповнюють образ розширені колісні арки, під якими помітні легкі, але масивні диски та високоефективна гальмівна система. В інтер'єрі очікується поява мультимедіа з трьома екранами (включаючи окремий дисплей для пасажира на 10,9 дюйма) та оздоблення з вуглецевого волокна й мікрофібри Dinamica.

Гібридна потужність та інтелектуальний повний привід

Головною інтригою залишається силовий агрегат. За попередніми даними, новий RS6 стане плагін-гібридом (PHEV). Найімовірнішим сценарієм є використання 4,0-літрового двигуна V8 з подвійним турбонаддувом у парі з електромотором. Така система може забезпечити сумарну потужність близько 720 кінських сил, що дозволить седану на рівних конкурувати з новим BMW M5.

Окрім системи Quattro, новинка отримає електромеханічну систему векторизації крутного моменту. Ця технологія, яка вже дебютувала на молодшій моделі RS5, дозволяє максимально ефективно розподіляти тягу між колесами, забезпечуючи стабільність на високих швидкостях та блискавичну реакцію в поворотах. Також автомобіль зможе проїжджати частину шляху виключно на електроенергії завдяки акумуляторній батареї ємністю понад 25 кВт-год.

Коли дебют?

Офіційна прем'єра моделі очікується вже наприкінці 2026 року, а перші серійні екземпляри надійдуть до європейських дилерів на початку наступного сезону.