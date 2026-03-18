Porsche тестує новий бензиновий Macan під виглядом Audi Q5

Шпигунські фото Carscoops демонструють незвичайний прототип із ширшими колісними арками та зміненою геометрією кузова, що вказує на нову технічну основу. Попри запуск електричного Porsche Macan Electric, бренд не відмовляється від традиційних двигунів. Причина – повільне зростання попиту на електромобілі на ключових ринках.

У 2025 році глобальні продажі Porsche знизилися приблизно на 10%, що змусило компанію переглянути свою стратегію електрифікації. В результаті було ухвалено рішення створити новий бензиновий SUV, який фактично замінить попередній Porsche Macan з ДВЗ, що зник з європейського ринку.

Нова платформа та техніка

Майбутній кросовер базуватиметься на платформі Premium Platform Combustion (PPC), яку також використовує нове покоління Audi Q5. Очікується, що модель отримає версії з 2,0-літровим рядним чотирициліндровим двигуном та 3,0-літровим турбо V6. Також вперше будуть дотспуні плагін-гібридні виконання (PHEV).

Особливості прототипу

На перший погляд тестовий автомобіль виглядає як стандартний Audi Q5, однак є важливі відмінності:

збільшена ширина колії;

розширені колісні арки;

трохи вищий кузов.

Ці зміни свідчать про адаптацію платформи під інші характеристики керованості та динаміки, притаманні моделям Porsche.

Повний привід без радикальних змін

За попередньою інформацією, новинка може використовувати систему повного приводу Quattro Ultra без глибокої переробки. Такий підхід дозволить знизити витрати на розробку. Система здатна працювати переважно як передньопривідна для економії пального, але швидко підключає задню вісь при навантаженні або втраті зчеплення.

Інтер’єр і технології

Поточні прототипи оснащені салоном від Audi Q5, однак у серійній версії очікується повністю фірмовий інтер’єр. Ймовірно, новинка отримає рішення від електричного Porsche Macan Electric та майбутнього Porsche Cayenne Electric з акцентом на цифрові технології та преміальну ергономіку.

Коли чекати дебют

Дебют нового бензинового кросовера очікується приблизно у 2028 році. Поки що невідомо, чи збереже модель назву Porsche Macan, або ж отримає нове ім’я – серед варіантів фігурує навіть історична назва Cajun. У будь-якому випадку стратегія Porsche стає очевидною: повна електрифікація відкладається, а гібридні та бензинові моделі залишаться важливою частиною лінійки ще на кілька років.