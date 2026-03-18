Porsche тестирует новый бензиновый Macan под видом Audi Q5

Шпионские фото Carscoops демонстрируют необычный прототип с более широкими колесными арками и измененной геометрией кузова, что указывает на новую техническую основу. Несмотря на запуск электрического Porsche Macan Electric, бренд не отказывается от традиционных двигателей. Причина – медленный рост спроса на электромобили на ключевых рынках.

В 2025 году глобальные продажи Porsche снизились примерно на 10%, что заставило компанию пересмотреть свою стратегию электрификации. В результате было принято решение создать новый бензиновый SUV, который фактически заменит предыдущий Porsche Macan с ДВС, исчезнувший с европейского рынка.

Новая платформа и техника

Будущий кроссовер будет базироваться на платформе Premium Platform Combustion (PPC), которую также использует новое поколение Audi Q5. Ожидается, что модель получит версии с 2,0-литровым рядным четырехцилиндровым двигателем и 3,0-литровым турбо V6. Также впервые будут дотспуни плагин-гибридные исполнения (PHEV).

Особенности прототипа

На первый взгляд тестовый автомобиль выглядит как стандартный Audi Q5, однако есть важные отличия:

увеличенная ширина колеи;

расширенные колесные арки;

немного более высокий кузов.

Эти изменения свидетельствуют об адаптации платформы под другие характеристики управляемости и динамики, присущие моделям Porsche.

Полный привод без радикальных изменений

По предварительной информации, новинка может использовать систему полного привода Quattro Ultra без глубокой переработки. Такой подход позволит снизить затраты на разработку. Система способна работать преимущественно как переднеприводная для экономии топлива, но быстро подключает заднюю ось при нагрузке или потере сцепления.

Интерьер и технологии

Текущие прототипы оснащены салоном от Audi Q5, однако в серийной версии ожидается полностью фирменный интерьер. Вероятно, новинка получит решения от электрического Porsche Macan Electric и будущего Porsche Cayenne Electric с акцентом на цифровые технологии и премиальную эргономику.

Когда ждать дебют

Дебют нового бензинового кроссовера ожидается примерно в 2028 году. Пока неизвестно, сохранит ли модель название Porsche Macan, или же получит новое имя – среди вариантов фигурирует даже историческое название Cajun. В любом случае стратегия Porsche становится очевидной: полная электрификация откладывается, а гибридные и бензиновые модели останутся важной частью линейки еще на несколько лет.