Audi Q8 отримала версію з максимальною швидкістю 320 кілометрів на годину

Німецьке тюнінг-ательє ABT Sportsline представило екстремальну версію Audi RSQ8-LE 1000, створену на базі Audi RS Q8. Після доопрацювання потужність кросовера зросла до 1000 к.с., а максимальна швидкість становить 320 км/год.

Водночас варто зазначити, що RSQ8-LE 1000 не є серійною моделлю Audi. Це лімітований проект ABT Sportsline, який випустять тиражем лише 30 екземплярів. Про нього пише topgir.com.ua.

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За заявою компанії, автомобіль здатний розвивати 320 км/год, що перевищує максимальну швидкість більшості серійних преміальних кросоверів. Для порівняння, Aston Martin DBX707 має максимальну швидкість 310 км/год, а Lamborghini Urus SE — 312 км/год. Саме тому ABT називає свій проект найшвидшим кросовером із гарантійним покриттям.

Особливістю новинки стала і гарантія. Після встановлення фірмового пакета доопрацювань заводська гарантія Audi на двигун і трансмісію замінюється гарантією ABT Sportsline.

Компанія бере на себе гарантійні зобов'язання щодо двигуна та коробки передач на 2 роки або до 100 тис. км пробігу з моменту першої реєстрації автомобіля. Для моделей серії Legacy Edition, оснащених системою впорскування водно-метанолової суміші, діють окремі умови гарантійного обслуговування.

При цьому заводська гарантія Audi продовжує діяти на вузли, які не зазнали змін під час тюнінгу. Йдеться, зокрема, про кузов, світлотехніку та електроніку салону.

Таким чином, Audi RSQ8-LE 1000 поєднує характеристики гіперкросовера з офіційною гарантійною підтримкою від виробника тюнінг-пакета, хоча формально залишається доопрацьованою версією серійного Audi RS Q8, а не окремою заводською моделлю.