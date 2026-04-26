Audi Q8 зі США дешевшає: скільки коштують це авто на аукціонах

Як свідчать дані статистики продажів американських автоаукціонів сервісу AutoAstat, середня ціна Audi Q8 2019 – 2022 років випуску у березні 2026 року становить $19 167. Це суттєво менше, ніж навесні 2024 року, коли такі автомобілі на торгах коштували переважно в діапазоні $25–27 тисяч.

За два роки Audi Q8 подешевшав майже на 8 тисяч доларів

На початку досліджуваного періоду, у березні 2024 року, середня ціна Audi Q8 на страхових аукціонах США сягала приблизно $26 800. Далі ринок рухався нерівно: були окремі місяці з короткими відскоками вгору, однак загальна траєкторія лишалася спадною.

Влітку й восени 2024 року середня вартість поступово опустилася до рівня близько $24–25 тисяч, а наприкінці року на графіку знову були помітні коливання. Уже впродовж 2025 року ціни здебільшого трималися у коридорі $22–24 тисячі, тобто ринок перейшов у фазу повільного, але стабільного здешевлення.

У підсумку, якщо порівнювати березень 2024-го з березнем 2026-го, середня ціна Audi Q8 знизилася приблизно на $7,6 тисячі, або майже на 28%.

Весна 2026 року принесла мінімальні значення

Найцікавіше на графіку видно саме наприкінці періоду. Якщо ще восени 2025 року Audi Q8 на аукціонах у середньому коштував трохи понад $22 тисячі, то взимку й на початку весни 2026 року ціна пішла ще нижче.

У лютому 2026 року середній показник уже опустився до району $20 тисяч, а в березні зафіксовано новий мінімум — $19 167. Це найнижча точка за весь відрізок, відображений на графіку.

Тобто Audi Q8, який донедавна сприймався як дорогий і майже недосяжний лот навіть після ДТП, тепер на американських торгах стає значно ближчим до масового українського покупця авто зі США. Звісно, лише на етапі купівлі на аукціоні.

Чому дешевшає Audi Q8

Причин тут кілька, і всі вони досить прагматичні.

По-перше, Audi Q8 2019 року вже не виглядає “майже новим” автомобілем. Для преміального сегмента вік відчувається швидше, ніж для простіших моделей. Покупці уважніше дивляться на пробіг, комплектацію, стан електроніки та потенційні витрати на ремонт.

По-друге, на ринку США поступово збільшується кількість таких машин після страхових випадків, а це тисне на середню ціну. Коли пропозиція ширшає, продавцю дедалі важче утримувати високий цінник.

По-третє, сам сегмент великих преміальних кросоверів став чутливішим до витрат на експлуатацію.

Audi Q8 — це статусний автомобіль, але й витрати на його відновлення, обслуговування та пальне теж далеко не символічні. Саме тому навіть при зниженні ціни на торгах покупці обирають такі машини вже значно обережніше.

Скільки такий Audi Q8 може коштувати в Україні

Ціна на аукціоні — це лише старт. Для Audi Q8 різниця між “купили в США” і “поставили на українські номери” буде дуже відчутною.

Якщо на торгах такий автомобіль можна взяти приблизно за $19–23 тисячі залежно від стану, пошкоджень і комплектації, то після доставки, розмитнення, ремонту та сертифікації фінальна сума в Україні буде зовсім іншою.

У реальності готовий до експлуатації Audi Q8 2019 – 2022 років, привезений зі США, може обійтися приблизно у $35–50 тисяч, а іноді й дорожче — якщо йдеться про багату комплектацію, невеликий пробіг або складне кузовне й технічне відновлення.

Висновок

Графік AutoAstat показує цілком зрозумілий тренд: Audi Q8 2019 – 2022 років на аукціонах США помітно дешевшає. За два роки середня ціна просіла майже на третину, а березень 2026 року став найслабшою точкою за весь досліджуваний період.

Для українського ринку це означає одне: преміальний кросовер із США стає доступнішим на вході.

Але, як і раніше, головне питання не в тому, скільки коштує лот на аукціоні, а в тому, у скільки обійдеться його повне відновлення й постановка на облік.