Скільки авто зі США привезли до України

У першому кварталі 2026 року українці придбали 9467 вживаних легкових автомобілів, ввезених зі США. Про це повідомляє Укравтопром.

Попри стабільний інтерес до “американців”, попит дещо знизився — на 1,5% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Які авто обирають українці

Найбільшу частку серед імпортованих авто зі США традиційно займають бензинові моделі — 59%.

Інші сегменти виглядають так:

електромобілі — 19%;

гібриди — 12%;

дизельні авто — 6%;

автомобілі з газобалонним обладнанням — 4%.

Середній вік таких авто становить близько 7 років, що свідчить про орієнтацію покупців на відносно «свіжі» моделі з оптимальним співвідношенням ціни та стану.

Найпопулярніші моделі зі США

До десятки лідерів увійшли добре знайомі українському ринку моделі:

Ford Escape — 1090 авто BMW X3 — 756 Nissan Rogue — 690 BMW X5 — 635 Tesla Model 3 — 540 Jeep Cherokee — 521 Volkswagen Passat — 502 Tesla Model Y — 497 Jeep Grand Cherokee — 244 Chevrolet Bolt — 208

Тренди ринку

Структура попиту показує одразу кілька важливих тенденцій:

зберігається домінування бензинових авто, але частка електромобілів вже наближається до 20%;

популярність кросоверів і SUV залишається стабільно високою;

електрокари Tesla Model 3 та Tesla Model Y впевнено закріпилися серед лідерів.

Висновок

Ринок вживаних авто зі США залишається важливим сегментом для України. Незважаючи на незначне зниження обсягів, попит залишається високим, а покупці дедалі частіше звертають увагу не лише на класичні бензинові моделі, а й на електромобілі та гібриди.