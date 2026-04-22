Скільки авто зі США привезли до України

ФОТО: Ford|
Ford Escape
У першому кварталі 2026 року українці придбали 9467 вживаних легкових автомобілів, ввезених зі США. Про це повідомляє Укравтопром.
Читайте також: Ціни на Jeep Grand Cherokee зі США впали майже на третину
Попри стабільний інтерес до “американців”, попит дещо знизився — на 1,5% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.
Які авто обирають українці
Найбільшу частку серед імпортованих авто зі США традиційно займають бензинові моделі — 59%.
Інші сегменти виглядають так:
- електромобілі — 19%;
- гібриди — 12%;
- дизельні авто — 6%;
- автомобілі з газобалонним обладнанням — 4%.
Середній вік таких авто становить близько 7 років, що свідчить про орієнтацію покупців на відносно «свіжі» моделі з оптимальним співвідношенням ціни та стану.
Найпопулярніші моделі зі США
До десятки лідерів увійшли добре знайомі українському ринку моделі:
- Ford Escape — 1090 авто
- BMW X3 — 756
- Nissan Rogue — 690
- BMW X5 — 635
- Tesla Model 3 — 540
- Jeep Cherokee — 521
- Volkswagen Passat — 502
- Tesla Model Y — 497
- Jeep Grand Cherokee — 244
- Chevrolet Bolt — 208
Тренди ринку
Структура попиту показує одразу кілька важливих тенденцій:
зберігається домінування бензинових авто, але частка електромобілів вже наближається до 20%;
популярність кросоверів і SUV залишається стабільно високою;
електрокари Tesla Model 3 та Tesla Model Y впевнено закріпилися серед лідерів.
Висновок
Ринок вживаних авто зі США залишається важливим сегментом для України. Незважаючи на незначне зниження обсягів, попит залишається високим, а покупці дедалі частіше звертають увагу не лише на класичні бензинові моделі, а й на електромобілі та гібриди.