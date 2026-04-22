Укр
Ру

Скільки авто зі США привезли до України

Українці активно купують авто зі США. За три місяці поточного року було імпортовано майже 9,5 тис. машин.
Скільки авто з США імпортували у 2026 році

ФОТО: Ford

Ford Escape

Євген Гудущан
22 квітня, 10:22
0
0 хв

У першому кварталі 2026 року українці придбали 9467 вживаних легкових автомобілів, ввезених зі США. Про це повідомляє Укравтопром.

Попри стабільний інтерес до “американців”, попит дещо знизився — на 1,5% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Які авто обирають українці

Найбільшу частку серед імпортованих авто зі США традиційно займають бензинові моделі — 59%.

Інші сегменти виглядають так:

  • електромобілі — 19%;
  • гібриди — 12%;
  • дизельні авто — 6%;
  • автомобілі з газобалонним обладнанням — 4%.

Середній вік таких авто становить близько 7 років, що свідчить про орієнтацію покупців на відносно «свіжі» моделі з оптимальним співвідношенням ціни та стану.

Найпопулярніші моделі зі США

До десятки лідерів увійшли добре знайомі українському ринку моделі:

  1. Ford Escape — 1090 авто
  2. BMW X3 — 756
  3. Nissan Rogue — 690
  4. BMW X5 — 635
  5. Tesla Model 3 — 540
  6. Jeep Cherokee — 521
  7. Volkswagen Passat — 502
  8. Tesla Model Y — 497
  9. Jeep Grand Cherokee — 244
  10. Chevrolet Bolt — 208

Тренди ринку

Структура попиту показує одразу кілька важливих тенденцій:

зберігається домінування бензинових авто, але частка електромобілів вже наближається до 20%;
популярність кросоверів і SUV залишається стабільно високою;
електрокари Tesla Model 3 та Tesla Model Y впевнено закріпилися серед лідерів.

Висновок

Ринок вживаних авто зі США залишається важливим сегментом для України. Незважаючи на незначне зниження обсягів, попит залишається високим, а покупці дедалі частіше звертають увагу не лише на класичні бензинові моделі, а й на електромобілі та гібриди.

#Авто зі США #Автобізнес #Новини