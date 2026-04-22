Сколько авто из США привезли в Украину

В первом квартале 2026 года украинцы приобрели 9467 подержанных легковых автомобилей, ввезенных из США. Об этом сообщает Укравтопром.

Несмотря на стабильный интерес к “американцев”, спрос несколько снизился - на 1,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Какие авто выбирают украинцы

Наибольшую долю среди импортируемых авто из США традиционно занимают бензиновые модели - 59%.

Другие сегменты выглядят так:

электромобили - 19%;

гибриды - 12%;

дизельные авто - 6%;

автомобили с газобаллонным оборудованием - 4%.

Средний возраст таких авто составляет около 7 лет, что свидетельствует об ориентации покупателей на относительно "свежие" модели с оптимальным соотношением цены и состояния.

Самые популярные модели из США

В десятку лидеров вошли хорошо знакомые украинскому рынку модели:

Ford Escape - 1090 авто BMW X3 - 756 Nissan Rogue - 690 BMW X5 - 635 Tesla Model 3 - 540 Jeep Cherokee - 521 Volkswagen Passat - 502 Tesla Model Y - 497 Jeep Grand Cherokee - 244 Chevrolet Bolt - 208

Тренды рынка

Структура спроса показывает сразу несколько важных тенденций:

сохраняется доминирование бензиновых авто, но доля электромобилей уже приближается к 20%;

популярность кроссоверов и SUV остается стабильно высокой;

электрокары Tesla Model 3 и Tesla Model Y уверенно закрепились среди лидеров.

Вывод

Рынок подержанных авто из США остается важным сегментом для Украины. Несмотря на незначительное снижение объемов, спрос остается высоким, а покупатели все чаще обращают внимание не только на классические бензиновые модели, но и на электромобили и гибриды.