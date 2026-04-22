Сколько авто из США привезли в Украину

Украинцы активно покупают авто из США. За три месяца текущего года было импортировано почти 9,5 тыс. машин.
22 апреля, 10:22
В первом квартале 2026 года украинцы приобрели 9467 подержанных легковых автомобилей, ввезенных из США. Об этом сообщает Укравтопром.

Несмотря на стабильный интерес к “американцев”, спрос несколько снизился - на 1,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Какие авто выбирают украинцы

Наибольшую долю среди импортируемых авто из США традиционно занимают бензиновые модели - 59%.

Другие сегменты выглядят так:

  • электромобили - 19%;
  • гибриды - 12%;
  • дизельные авто - 6%;
  • автомобили с газобаллонным оборудованием - 4%.

Средний возраст таких авто составляет около 7 лет, что свидетельствует об ориентации покупателей на относительно "свежие" модели с оптимальным соотношением цены и состояния.

Самые популярные модели из США

В десятку лидеров вошли хорошо знакомые украинскому рынку модели:

  1. Ford Escape - 1090 авто
  2. BMW X3 - 756
  3. Nissan Rogue - 690
  4. BMW X5 - 635
  5. Tesla Model 3 - 540
  6. Jeep Cherokee - 521
  7. Volkswagen Passat - 502
  8. Tesla Model Y - 497
  9. Jeep Grand Cherokee - 244
  10. Chevrolet Bolt - 208

Тренды рынка

Структура спроса показывает сразу несколько важных тенденций:

сохраняется доминирование бензиновых авто, но доля электромобилей уже приближается к 20%;
популярность кроссоверов и SUV остается стабильно высокой;
электрокары Tesla Model 3 и Tesla Model Y уверенно закрепились среди лидеров.

Вывод

Рынок подержанных авто из США остается важным сегментом для Украины. Несмотря на незначительное снижение объемов, спрос остается высоким, а покупатели все чаще обращают внимание не только на классические бензиновые модели, но и на электромобили и гибриды.

