Сколько авто из США привезли в Украину

В первом квартале 2026 года украинцы приобрели 9467 подержанных легковых автомобилей, ввезенных из США. Об этом сообщает Укравтопром.
Несмотря на стабильный интерес к “американцев”, спрос несколько снизился - на 1,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Какие авто выбирают украинцы
Наибольшую долю среди импортируемых авто из США традиционно занимают бензиновые модели - 59%.
Другие сегменты выглядят так:
- электромобили - 19%;
- гибриды - 12%;
- дизельные авто - 6%;
- автомобили с газобаллонным оборудованием - 4%.
Средний возраст таких авто составляет около 7 лет, что свидетельствует об ориентации покупателей на относительно "свежие" модели с оптимальным соотношением цены и состояния.
Самые популярные модели из США
В десятку лидеров вошли хорошо знакомые украинскому рынку модели:
- Ford Escape - 1090 авто
- BMW X3 - 756
- Nissan Rogue - 690
- BMW X5 - 635
- Tesla Model 3 - 540
- Jeep Cherokee - 521
- Volkswagen Passat - 502
- Tesla Model Y - 497
- Jeep Grand Cherokee - 244
- Chevrolet Bolt - 208
Тренды рынка
Структура спроса показывает сразу несколько важных тенденций:
сохраняется доминирование бензиновых авто, но доля электромобилей уже приближается к 20%;
популярность кроссоверов и SUV остается стабильно высокой;
электрокары Tesla Model 3 и Tesla Model Y уверенно закрепились среди лидеров.
Вывод
Рынок подержанных авто из США остается важным сегментом для Украины. Несмотря на незначительное снижение объемов, спрос остается высоким, а покупатели все чаще обращают внимание не только на классические бензиновые модели, но и на электромобили и гибриды.