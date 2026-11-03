Audi розповіла, чому новий A2 e-tron б'є рекорди економічності

Як повідомляє Audi, досягти рекордних показників вдалося завдяки глибокій модернізації платформи MEB та використанню нового електромотора APP350 від концерну Volkswagen. Інженери зосередилися не лише на аеродинаміці та батареї, а й повністю переробили силову електроніку, сам двигун та трансмісію.

Головним секретом ефективності став новий імпульсний інвертор, який перетворює постійний струм від батареї на змінний для мотора. Замість звичайних кремнієвих транзисторів розробники застосували напівпровідники на основі карбіду кремнію.

Це рішення дозволило знизити втрати енергії під час перемикання та досягти ефективності понад 97 відсотків. Крім того, розумна електроніка адаптує частоту перемикань під стиль водіння, що особливо рятує заряд у міських заторах або під час неспішної їзди трасою.

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Модернізований двигун APP350

Сам синхронний мотор з постійними магнітами, встановлений на задній осі, видає солідні 350 Нм крутного моменту. Щоб зробити його ще економнішим, інженери зменшили товщину ротора на 30 відсотків порівняно з попереднім поколінням. Цікаво, що конструктори подбали й про акустичний комфорт у салоні.

Сегменти ротора тепер розташовані не в одну лінію, а в шаховому порядку, що практично повністю прибирає неприємний гул під час різкого старту з місця. Зміна конфігурації обмотки статора із зірки на трикутник також додала ефективності. Водій відчує це насамперед під час щоденних поїздок у режимі часткового навантаження.

Трансмісія

Компактна трансмісія нового електрокара отримала два варіанти передавальних чисел залежно від потужності: 10,21 для версій на 125 та 140 кВт, і 11,53 для топової модифікації на 170 кВт. Такий підхід дозволяє тримати оберти мотора в найбільш оптимальному діапазоні. Шестерні коробки проходять спеціальну тонку обробку, що робить їхні поверхні ідеально гладкими.

У поєднанні з новим трансмісійним мастилом наднизької в'язкості це суттєво зменшує втрати на тертя. У результаті версія потужністю 140 кВт з опціональним пакетом ефективності демонструє ту саму еталонну витрату у 12,8 кВт-год на сотню. Для власника це означає м'яку їзду, тишу в салоні та рідші візити до зарядних станцій.