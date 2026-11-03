Audi рассказала, почему новый A2 e-tron бьет рекорды экономичности

Как сообщает Audi, добиться рекордных показателей удалось благодаря глубокой модернизации платформы MEB и использованию нового электромотора APP350 от концерна Volkswagen. Инженеры сосредоточились не только на аэродинамике и батарее, но полностью переработали силовую электронику, сам двигатель и трансмиссию.

Главным секретом эффективности стал новый импульсный инвертор, превращающий постоянный ток от батареи в переменный для мотора. Вместо обычных кремниевых транзисторов разработчики применили полупроводники на основе карбида кремния.

Это решение позволило снизить потери энергии при переключении и добиться эффективности более 97 процентов. Кроме того, умная электроника адаптирует частоту переключений под стиль вождения, что особенно спасает заряд в городских пробках или во время неспешной езды по трассе.

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Модернизированный двигатель APP350

Сам синхронный мотор с постоянными магнитами, установленный на задней оси, выдает приличные 350 Нм крутящего момента. Чтобы сделать его еще более экономным, инженеры уменьшили толщину ротора на 30 процентов по сравнению с предыдущим поколением. Интересно, что конструкторы позаботились и об акустическом комфорте в салоне.

Сегменты ротора теперь расположены не в одну линию, а в шахматном порядке, что практически полностью убирает неприятный гул во время резкого старта с места. Изменение конфигурации статора обмотки со звезды на треугольник также добавило эффективности. Водитель почувствует это в первую очередь во время ежедневных поездок в режиме частичной нагрузки.

Трансмиссия

Компактная трансмиссия нового электрокара получила два варианта передаточных чисел в зависимости от мощности: 10,21 для версий на 125 и 140 кВт и 11,53 для топовой модификации на 170 кВт. Такой подход позволяет держать обороты двигателя в наиболее оптимальном диапазоне. Шестеренчатые коробки проходят специальную тонкую отделку, что делает их поверхности идеально гладкими.

В сочетании с новой трансмиссионной смазкой сверхнизкой вязкости это существенно уменьшает потери на трение. В результате версия мощностью 140 кВт с опциональным пакетом эффективности демонстрирует тот же эталонный расход в 12,8 кВт-ч на сотню. Для владельца это означает мягкую езду, тишину в салоне и более редкие визиты на зарядные станции.