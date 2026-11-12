Audi розсекретила вартість нового суперкара Nuvolari

Як повідомляє видання Motor1, замовлення на ексклюзивну модель вже відкриті, проте прийматимуть їх лише протягом "обмеженого часу". Перші щасливчики отримають свої машини у першій половині 2028 року, причому для ринку США виділили квоту всього у 182 автомобілі.

Серцем цього монстра стала гібридна установка на базі добре знайомого V8 з двома турбінами, який сам по собі видає 800 кінських сил. Йому асистують одразу три електромотори з аксіальним магнітним потоком, що піднімає сумарну віддачу до вражаючих 1001 конячки. З місця до першої сотні купе вистрілює приблизно за 2,5 секунди, а максимальна швидкість сягає позначки у 349 кілометрів на годину.

Технології з Формули-1 та новий дизайн

Інженери Audi щедро поділилися гоночними напрацюваннями, інтегрувавши в авто активну аеродинаміку та систему динамічного управління енергією. Кузов побудований навколо новітньої просторової рами Audi Space Frame, яка повністю обшита карбоновими панелями.

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За зчеплення з дорогою відповідає інтелектуальна система повного приводу Quattro нового покоління. Вона використовує передові датчики для аналізу кермування та прискорення в реальному часі, миттєво оптимізуючи розподіл крутного моменту. Доповнює картину повністю регульована підвіска з чотирма режимами налаштувань. При цьому активні аеродинамічні елементи здатні генерувати майже 400 кілограмів притискної сили на високих швидкостях.

Безмежні можливості індивідуалізації

Німці пропонують клієнтам понад 50 глянцевих та 10 матових відтінків кузова, а також 13 кольорів гальмівних супортів. Якщо цього здасться мало, підрозділ Audi Exclusive готовий пофарбувати машину в будь-який колір або взагалі залишити кузов у голому карбоні. Салон також можна зібрати під себе: доступні 33 варіанти шкіри, 13 кольорів пасків безпеки та кілька видів перемикачів. Сама ж модель Nuvolari задає новий вектор дизайну для всієї марки, роблячи ставку на чисті лінії та стриману елегантність.

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