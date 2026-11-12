Audi рассекретила стоимость нового суперкара Nuvolari

Как сообщает издание Motor1, заказы на эксклюзивную модель уже открыты, однако будут принимать только в течение "ограниченного времени". Первые счастливчики получат свои машины в первой половине 2028 года, причем для рынка США выделили квоту всего в 182 автомобиля.

Сердцем этого монстра стала гибридная установка на базе хорошо знакомого V8 с двумя турбинами, который сам по себе выдает 800 лошадиных сил. Ему ассистируют сразу три электромотора с аксиальным магнитным потоком, что поднимает суммарную отдачу к впечатляющим 1001 лошадкам. С места до первой сотни купе выстреливает примерно за 2,5 секунды, а максимальная скорость достигает отметки в 349 километров в час.

Технологии Формулы-1 и новый дизайн

Инженеры Audi щедро поделились гоночными наработками, интегрировав в автомобильную активную аэродинамику и систему динамического управления энергией. Кузов построен вокруг новой пространственной рамы Audi Space Frame, которая полностью обшита карбоновыми панелями.

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За сцепление с дорогой отвечает интеллектуальная система полного привода Quattro нового поколения. Она использует передовые датчики для анализа вождения и ускорения в реальном времени, мгновенно оптимизируя распределение крутящего момента. Дополняет картину полностью регулируемая подвеска с четырьмя режимами настроек. При этом активные аэродинамические элементы способны генерировать около 400 килограммов прижимной силы на высоких скоростях.

Безграничные возможности индивидуализации

Немцы предлагают клиентам более 50 глянцевых и 10 матовых оттенков кузова, а также 13 цветов тормозных суппортов. Если этого покажется мало, подразделение Audi Exclusive готово покрасить машину в любой цвет или вообще оставить кузов в голом карбоне. Салон также можно собрать под себя: доступны 33 варианта кожи, 13 цветов пояса безопасности и несколько видов переключателей. Сама модель Nuvolari задает новый вектор дизайна для всей марки, делая ставку на чистые линии и сдержанную элегантность.

Что было известно раньше?