Audi RS Q5 Sportback може стати потужним гібридом на 630 "конячок"

Прототип базується на SQ5 Sportback, однак його зовнішність має низку відмінностей, пише Carscoops. Найпомітніша з них спереду – збільшена решітка радіатора з горизонтальною планкою та специфічним сітчастим візерунком.

Передній бампер також переробили. Повітрозабірники стали вищими та вужчими порівняно з SQ5, хоча значну їх частину поки приховує камуфляж. У профіль автомобіль зберігає знайомий силует Q5 Sportback, але прототип отримав розширені колісні арки.

Це може вказувати на збільшену ширину колії. Серійна версія також, ймовірно, отримає більші спортивні колеса та гальмівну систему, розраховану на вищі навантаження. Ззаду зміни помітні ще більше. Прототип має масивну подвійну вихлопну систему з овальними наконечниками, новий спойлер і перероблений бампер без характерних для SQ5 декоративних вентиляційних елементів.

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Салон буде близьким до стандартного Q5

Інтер'єр прототипу фотографам роздивитися не вдалося. Очікується, що RS Q5 Sportback збереже архітектуру салону актуального Q5. Вона передбачає 11,9-дюймову цифрову панель приладів і центральний 14,5-дюймовий дисплей мультимедійної системи.

Серед опцій також доступний окремий екран для переднього пасажира. Для версії RS можна очікувати спортивне кермо, спеціальні сидіння та додаткові елементи оформлення з логотипами RS.

RS Q5 Sportback може отримати 630-сильний гібрид

Найцікавіша частина новинки – силова установка. За попередніми даними, Audi може використати у RS Q5 Sportback плагін-гібридну систему від RS 5. У новому RS 5 вона поєднує 2,9-літровий V6 із подвійним турбонаддувом, електродвигун, літій-іонну батарею ємністю 25,9 кВт-год та восьмиступеневу автоматичну коробку передач.

Сумарна потужність системи RS5 становить 470 кВт (639 к.с.), а максимальний крутний момент – 825 Нм. Седан розганяється від 0 до 100 км/год за 3,6 секунди та може розвивати до 250 км/год. Запас ходу RS 5 на електротязі сягає 84 км за циклом WLTP.

Поки Audi офіційно не підтвердила, що саме ця силова установка дістанеться RS Q5 Sportback. Тому наведені характеристики варто розглядати як попередні дані, а не специфікацію майбутньої серійної моделі.

Коли дебютує Audi RS Q5 Sportback