Audi залишила A8 в строю й скоротила лінійку e-tron GT

Хоча головні конкуренти бренду – BMW та Mercedes-Benz нещодавно провели радикальні зміни своїх флагманів, Audi A8 продовжує свій життєвий цикл без масштабних технічних реформ. Більшість оновлених автомобілів німецької марки отримали спрощені комплектації для полегшення процесу замовлення, а також переглянуті пакети додаткового обладнання та нові елементи дизайну.

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Флагманські седани A8 та S8: точкові зміни для преміального комфорту

Попри те, що з моменту останнього рестайлінгу флагмана пройшло вже п'ять років, Audi A8 L вартістю 95 100 доларів повертається у 2027 році практично в незмінному вигляді. Єдиним помітним нововведенням стало розширення фірмового візуального пакету Black Optic, для якого тепер доступні два додаткові варіанти 21-дюймових колісних дисків із Y-подібним дизайном спиць.

Клієнти можуть обрати матове неодимове золоте покриття або темне двоколірне виконання. Потужніша модифікація Audi S8 вартістю 130 000 доларів отримала більше базового оснащення: тепер підігрів задніх сидінь входить до стандартної комплектації автомобіля, а пакет Black Optic також збагатився новим дизайном дисків.

Оновлення сімейства A5 та S5: оптимізація комплектацій та нові пакети

Для полегшення та спрощення процедури замовлення клієнтами весь модельний ряд Audi A5 на 2027 рік був скорочений всього до однієї доступної комплектації. Стартова ціна моделі зросла на 200 доларів і тепер починається від 50 400 доларів. Головною технічною новинкою став пакет Sport Plus. Він містить агресивніший дизайн екстер'єру S-Line, адаптивну спортивну підвіску, яскраві червоні гальмівні супорти та 20-дюймові легкосплавні диски з літніми шинами.

Салон версії Sport Plus пропонує оздоблення у стилі S-Line із передніми спортивними сидіннями, що мають ромбоподібну обробку з натуральної шкіри та матеріалу Dinamica. Крім того, інтер'єр виділяється кермом із пласким низом, сталевими педалями, елементами зі шліфованого алюмінію, а також контрастною червоною прострочкою Express Red та ременями безпеки з червоною окантовкою. Серед окремих опцій для A5 з'явився панорамний скляний дах зі змінним ступенем прозорості та жорстка спортивна підвіска S, яка зменшує дорожній просвіт автомобіля на 20 мм.

Для модифікації Audi S5, вартість якої тепер стартує від 63 600 доларів, запропонували преміальний пакет Vorsprung. Він додає передові цифрові OLED-задні ліхтарі та адаптивну спортивну підвіску. До списку додаткового обладнання також увійшли 10,9-дюймовий окремий дисплей для переднього пасажира, підігрів задніх сидінь, бічні сонцезахисні шторки, система допомоги при паркуванні Park Assist Pro та камери кругового огляду з функцією побудови 3D-зображення.

Модернізація седанів A6 та кросоверів Q3

Бізнес-седан Audi A6 2027 модельного року отримав цінник у 64 900 доларів. Відтепер автомобіль за замовчуванням оснащується системою камер кругового огляду та підігрівом керма. Дизайнери також оновили комбінації внутрішнього оздоблення: для чорно-коричневого інтер'єру тепер передбачена виключно чорна обшивка стелі, тоді як сіра обшивка збережена для бежевого виконання салону.

Оскільки компактний кросовер Audi Q3 пройшов масштабну зміну поколінь перед 2026 роком, оновлення для 2027 року мають еволюційний характер. Вартість моделі зросла на 700 доларів і стартує з позначки 44 400 доларів. Автомобіль отримав покращене базове обладнання, зокрема систему прямого контролю тиску в шинах та адаптивного помічника під час руху ззаду, який здатний самостійно задіяти гальма для запобігання аварії.

Популярний пакет Convenience тепер об'єднує підігрів керма, салонне дзеркало з автоматичним затемненням та інтегрованою системою HomeLink, систему допомоги при паркуванні, круговий огляд та тримісячний пробний період сервісу SiriusXM. Пакет систем допомоги водієві додатково розширили за рахунок проекційного дисплея, системи Park Assist Pro з функцією дистанційного керування та інтелектуальної системи навчання паркуванню.

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Зміни у сімействах Q8 та електричному флагмані e-tron GT

Великий кросовер Audi Q8 2027 модельного року вже у стартовому виконанні пропонує спортивний екстер'єр S Line та нові 21-дюймові колеса. Для версії з пакетом Black Optic стали доступні ексклюзивні 22-дюймові диски з матовим покриттям неодимовим золотом. Спортивний варіант SQ8 отримав масивні 23-дюймові колеса з чорним металевим ефектом, а екстремальний RS Q8 performance тепер стандартно комплектується подвійним акустичним боковим склом для покращення шумоізоляції. Ціни на лінійку великих кросоверів варіюються від 76 900 до 139 700 доларів США за топові виконання.

Суттєві зміни відбулися в електричному сегменті. Німецька компанія вирішила повністю виключити з лінійки базову модель S e-tron GT. У результаті єдиним доступним представником сімейства на 2027 рік залишається флагманський електромобіль Audi RS e-tron GT performance за ціною 170 500 доларів США. Електрична новинка залишилася майже незмінною, за винятком появи глянцевої чорної решітки радіатора Singleframe, яка відтепер включена до дизайнерського пакету Forged carbon.