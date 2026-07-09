Audi змінює стратегію: німецький бренд відмовляється від домінування екранів в інтер'єрі

Наступне покоління салонів буде менше спиратися на гігантські дисплеї, а головний акцент зміститься на використання простіших, тактильних елементів керування та покращених високоякісних матеріалів, які тривалий час допомагали старим автомобілям бренду відчувати себе особливими на ринку.

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Клієнти сумують за кнопками: повернення фізичних органів керування

Така зміна курсу є дуже помітною, оскільки саме Audi свого часу була серед перших виробників, які почали впроваджувати салони з домінуванням сенсорних поверхонь, паралельно відмовившись від свого фірмового та добре відточеного поворотного селектора MMI. Тепер німецький автовиробник фактично визнає, що велика кількість покупців, особливо в країнах Європи, Північної Америки та в Австралії, досі високо цінують класичні елементи керування.

Салон Audi A6 Allroad

Фізичні кнопки та перемикачі дозволяють водіям налаштовувати основні функції автомобіля наосліп, взагалі не відриваючи погляду від проїжджої частини. Технічний директор Audi Рувен Мор підтвердив журналістам GoAuto, що наявність фізичних деталей у вигляді кнопок і поворотних коліщаток є невіддільною частиною ДНК німецької марки.

Він наголосив, що в майбутніх автомобілях кожен перемикач і поворотний диск обов'язково матимуть класичне фірмове клацання, особливий дотик та автентичне відчуття, притаманне моделям бренду. На думку керівництва бренду, технології в салоні мають бути інтегровані максимально непомітно, а не виступати головною визначною пам'яткою у вигляді величезних моніторів. Наразі компанія готується до впровадження радикально нового дизайну інтер'єру під назвою Radical Next, де розміри дисплеїв та тактильні елементи будуть дуже збалансованими та стриманими.

Плавний перехід та натяки на майбутній стиль у концепт-карах

Кардинальна зміна філософії інтер'єрів не відбудеться миттєво. Автомобілі, які з'являться на ринку протягом наступних кількох років, зокрема нові кросовери Q7 та Q9, все ще збережуть поточну концепцію оформлення приладової панелі з великою кількістю цифрових зон. Проте навіть у цих новинках бренд уже демонструє натяки на свій майбутній напрямок розвитку, пропонуючи клієнтам справжню обробку кольору шиферу та підкреслюючи новий оновлений акцент на автентичні та благородні матеріали.

Інтер’єр Audi Nuvolari

Попри те, що з моменту презентації актуального стилю цифрового інтер’єру в моделі A5 минуло лише три роки, Audi вже показала перші реальні прототипи свого майбутнього стилю. Нещодавно представлений гіперкар Nuvolari отримав дуже стриманий та лаконічний салон зі звичайною панеллю приладів під капотом, а також портретним дисплеєм у стилі планшета, який розробники змістили низько на центральну консоль.

Інший прототип – родстер Concept C, який за своїм форматом схожий на модель TT, дебютував минулого року і є прямим анонсом серійного автомобіля 2027 року. Цей концепт отримав аналогічно стримане оформлення, але з горизонтальним планшетом посередині приладової панелі.

Як щодо конкурентів?