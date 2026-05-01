Mercedes-Benz повертає фізичні кнопки: великі екрани залишаться, але керування стане зручнішим

Керівництво бренду підтвердило, що скарги на незручність повністю сенсорного керування надходили від клієнтів ще два роки тому. Під час дослідницьких клінік покупці чітко дали зрозуміти: вони захоплені великими екранами, проте хочуть мати прямий доступ до певних функцій через “жорсткі” клавіші.

Керівник Mercedes-Benz Матіас Гайзен в інтерв’ю виданню Autocar визнав, що компанія прислухалася до відгуків. За його словами, ідея тотальної сенсоризації просто не підійшла багатьом власникам, тому бренд вирішив зробити інтер'єр більш “аналоговим” у критичних місцях.

Повернення коліщаток та апаратних клавіш

Однією з головних змін стане відмова від тактильних сенсорних панелей на кермі на користь фізичних коліс прокручування. Але реформа інтер'єру не обмежиться лише кермом: у майбутніх авто з'явиться більше апаратних клавіш для функцій, які потребують миттєвого доступу.

Салон нового Mercedes-Benz C-Class

Водночас Mercedes-Benz не збирається відмовлятися від величезних дисплеїв, якими славляться сучасні моделі. Матіас Гайзен порівнює цей підхід зі смартфонами: апаратна частина забезпечує надійність, тоді як програмне забезпечення на екрані дає безмежні можливості для персоналізації, включаючи встановлення сімейних фото на заставку.

Баланс між розкішшю та ергономікою

У сегменті суперлюкс фізичні перемикачі завжди вважалися ознакою якості та статусу. Тепер Mercedes-Benz прагне поєднати цей традиційний підхід із передовими цифровими технологіями. Це дозволить бренду зберегти технологічний імідж, не жертвуючи зручністю водіїв, які надають перевагу відчутним тактильним елементам замість блукання меню сенсорного екрана.

